TGS 2019】PROJECT RESISTANCE試玩 控制Biohazard暴君殺人夠刺激

CAPCOM 每年 TGS 都總有秘密驚喜，今年就突然揭露 《PROJECT RESISTANCE》，一款 BIOHAZARD 的外傳 PVP 作品，而且更極快手在 TGS 讓傳媒試玩。以下是我們的試玩報告。

PROJECT RESISTANCE 是「非對稱」4VS1 遊戲，4位玩家擔任擁有不同能力及技能的人類生存者，設法在遊戲關卡中完成機關及逃亡；而1位玩家就作為幕後首腦 Mastermind，控制喪屍、設置陷阱甚至是動用暴君等，要抓到他們進行研究。遊戲有一個很重要的倒數計時，依雙方的擊殺加分減分，減至0就是生存者逃亡失敗、首腦勝利，今次試玩筆者就以首腦的視角進行：

周圍設置不同喪屍，有利卡又有肥喪屍，亦有高速撲擊的女喪屍

非對稱對戰遊戲大家可能會想到 Evlove、Dead by Daylight 或者第五人格作品，而 PROJECT RESISTANCE 則有著明顯的不同，就是主腦並非第三身視點，也並非可控制的角色，而是採用閉路電視（鏡頭）的切換來進行觀察，並且在喜歡的地方設置喪屍或陷阱，感覺首腦的玩法更像塔防遊戲。

首腦的視點是鏡頭，可以隨時打開地圖切換，其實都有死角位是看不到

DEMO一開始有提供教學，而且Helper姐姐一路亦細心地從旁說明，她就教我先把門鎖上，可以拖延到生存者前進，亦教我可以打針強化喪屍，甚至可連射3枝來達到最強狀態。首腦還可以隨時「上身」控制喪屍來移動及攻擊，之後Helper姐姐亦說明並非所有喪屍都可控制，像喪屍狗、利卡就不能上身。

可隨時向喪屍按指令，變成第三身人手控制

第一回合正式開始，筆者就用盡招數出擊，把炸彈設置在機關前位置、又把利卡放在暗角處，在最後房間更動用暴

君、地板喪屍、機關槍。當中更控制暴君，他有看透生存者的技能、輕攻擊大範圍、有衝刺技，而重攻擊更能單手

舉起生存者，如果沒人及時拯救就會一手握爆頭，看到畫面彈出9999傷害的必殺攻擊。實在太變態的關係，很快就

把生存者計時扣至0完場。

暴君是時限的人手操作，單手舉起再爆頭，實在殘酷

Helper姐姐也覺得太慘烈 XD，而且其實有三個關卡的關係，這樣生存者第一關也過不到會很可憐，就勸說筆者手下留情。筆者依她的意思開始第二局，成功留手讓他們進入第三關卡，原來每個關卡的機關都有點少不同，有的是要找鎖匙開鎖，有的是要打破裝置。而且生存者的視角與探知是靠現場，不像筆者的首腦可以上帝視野看穿一切，感覺上真的難很多。到最後筆者也共玩了三局，並且在最後關卡又出動暴君，殺得他們片甲不留。

暴君在DEMO實在太強大，可能生存者要一早準備好重火力武器才夠打

試玩小感：

試玩過後筆者覺得 PROJECT RESISTANCE 的概念是頗有趣的，四位Shooter對上一個塔防式的主腦，除了技巧之外更加要鬥快及鬥智。只是今次初步試玩，生存者玩家未熟習遊戲，暴君又實在太霸道，所以做出不太平衡的結果。期望之後修正好，雙方能有勢均力敵的鬥智鬥力對抗。