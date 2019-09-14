【TGS 19】《人中之龍 7 光與闇的去向》公開爆笑支線﹑RPG 戰鬥

【TGS 2019】SEGA Games 旗下著名系列《人中之龍》預定在 2020 年 1 月 16 日，推出續作《人中之龍 7 光與闇的去向》。桐生人馬在《人中 6》「退休」後，第一次迎來新主角，《人中 7》將會由手機版主角「春日一番」擔大旗。TGS 2019 中，也詳細公開了新作的玩法和消息，沒有堂島之龍的《人中 7》，能否再次吸引玩家支持呢？

【TGS 2019】來到SEGA展區，《人中之龍》攤位過去安排過不少一線AV女優站台，曾經是TGS必影名場面。但正如《人中之龍 7 光與闇的去向》已經換角、轉玩搞笑風格，台上女model都由「単体向」變成「企画向」，賣相麻麻。好吧，我們還是集中在遊戲本身……

《人中之龍7》攤位當然少不了風俗style的美女站台，今年的水準一般，離遠看還可以。（賴浩然 攝）

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大改戰鬥玩法

《人中之龍》系列一直以來都是使用即時戰鬥，玩家可以利用身上和街頭的道具，與小混混﹑黑道大打「爛仔交」。來到《人中 7》，沒想到名越稔洋會決定大改 RPG 指令玩法。玩家將進行動態指令 RPG 戰鬥，比以往容易上手，不過粉絲應該要一段時間才能接受和習慣新戰鬥系統。

RPG 指令戰鬥，沒有一貫的爽快熱血的即時戰鬥，換來可以同時控制更多角色（官方圖片）

舞台由倒背如流的「神室町」，改為全新的「橫濱 伊勢佐木異人町」（《人中之龍7》預告截圖）

有趣的同伴系統

《人中之龍》有不少集數都使用多主角模式，以及戰鬥時有多名隊友，不過玩家同一時間控制的只有一個角色。《人中 7》終於都突破這個限制，玩家可同時使用 4 名角色，而家能招募不同的同伴加入。玩過《人中之龍》的玩家都會知道，遊戲會在很多位置放入惡搞﹑意想不到的爆笑橋段，從預告可看到招募過程應該也非常好趣。

大家記得《人中之龍》系列出現過的「成人育幼院」嗎？沒想到可以在這找到同伴（《人中之龍7》預告截圖）

OL 同伴的手袋好像比武士刀更大威力（《人中之龍7》預告截圖）

社畜 春日一番

沒有桐生一馬「東城會」第四代會長的光輝，春日一番要由低做起，玩家在《人中之龍 7》中扮演一名黑道和社畜，打工賺取金錢，用來提升個人能力。當春日一番「轉職」不同工作時，也會得到不同的能力和技能，可以在戰鬥中用來對付敵人，如牛郎可以噴香檳攻擊。

在街頭上執汽水罐賺錢吧！社畜春日（《人中之龍7》預告截圖）

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瘋狂支線

玩《人中之龍》又怎可以放過支線內容，《人中 7》也將會提供大量主線外的體驗內容，如卡丁車﹑睇戲﹑開公司﹑Slot﹑唱K 等。看來新作有很多令人期待的支線故事等玩家發掘。

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