【TGS 19】《七龍珠Z 卡卡洛特》打魔人布歐！BANDAI展區有咩睇？

遊戲動漫
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【TGS 19】Bandai Namco （BNEI）的《七龍珠Z 卡卡洛特》作為龍珠主題遊戲，將會在 2020 年 1 月 16 日推出，一改近年大玩原創的風格，原良輔製作人重回傳統忠於原著的玩法，讓玩家在遊戲中重溫《龍珠 Z》的故事。在 TGS 2019 中，也公開了新的情報，玩家將可以在《七龍珠Z 卡卡洛特》玩到更多原著內容。

魔人布歐登埸！

《七龍珠Z 卡卡洛特》強調《龍珠 Z》的故事，早期的消息就已經知道遊戲將收錄撒亞人篇﹑拿美星篇﹑人造人篇（斯路篇），而《龍珠 Z》結局的魔人布歐篇一直沒有消息會加入遊戲（Gamescom 媒體訪問也沒有透露），沒想到會留到 TGS 2019，而不是玩家估計的 DLC 收費內容。

肥布歐究竟是否收費DLC？官方表示，不是！（官方圖片）

（點擊進入）宅民黨直擊 TGS 2019 東京電玩展專頁已經上架（點擊進入） 東京遊戲展 最新情報 cosplay圖 現場盛況 盡在此處

忠於原著的內容

玩家將會在《七龍珠Z 卡卡洛特》以關卡形式遊玩故事，就如看單行本一樣，不會有之前的開放世界，以及創造角色配招（筆者也較喜歡跟原著）。同時，玩家可以使用的角色，以及能力都會受到故事進度影響，即悟空「超3」﹑悟天格斯和比古洛都會在魔人布歐篇才能使用。但遊戲加入等級系統，可能玩家要重覆刷關或在支線中提升等級，並不是單純一味過主線。影片連結

斯路篇的親子龜波氣功非常經典，悟飯（青年）仍是筆者認為龍珠最型的角色，沒有之一（《七龍珠Z 卡卡洛特》預告截圖）

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首批特典內容

同時也公開了遊戲的首批特典內容，包括：早期解鎖訓練項目（「夢幻的基鈕特戰隊員！？」波妮對戰）﹑限定支線「夥伴們的危險派對」﹑永久提升角色格鬥攻擊力及體力的料理道具 - 便當「笑容 Ultimate 特級肉」﹑亞洲版獨家特典 - 料理道具「泰式炒河粉」。新角色「波妮」是由鳥山明老師設計，作為基鈕特戰隊第六名成員出埸。

炒河特典，進食也是遊戲的關鍵，可以永久提升角色凡能力（官方圖片）

NAMCO BANDAI 展區有咩睇？
大家心知肚明，NAMCO BANDAI最厲害的不是做遊戲，而是一手同花順超強角色IP，所以他們的攤位都特別繽紛，model們可愛得來又不會太暴露，即帶大家睇睇圖輯。

（賴浩然 攝）

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忽然在高處見到背心仔希羅部Wing Zero Custom EW，原來宣傳《G Gen新作》（賴浩然 攝）

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