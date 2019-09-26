Ghost Recon Breakpoint 火線獵殺：絕境 公測短評：必玩開放世界

【Ghost Recon Breakpoint / 火線獵殺：絕境】Ubisoft於10月推出《Ghost Recon Breakpoint》（火線獵殺：絕境）前，終於讓公眾在各平台（PS4 / Xbox One / PC）公開試玩，讓玩家一試遊戲內主要任務、支線任務、開放世界系統中的收集及製作元素，以下就各項遊戲內容作出點評。

《火線獵殺：絕境》推介30個必用專精技能【點擊進入】

一如Ubisoft慣常，《Ghost Recon Breakpoint》（火線獵殺：絕境）在交代故事內容方面，在公開測試中的影片也是非常出色，在PS4 Pro的試玩下，角色表情、創造角色的特點，玩家個人角色及表情變化等，在遊戲中的影片融合，已經超越上集作品《火線獵殺：野境》。

《Ghost Recon Breakpoint》（火線獵殺：絕境）公測內容與早前舉行的封測一樣，主要包括兩個主線任務：「綠石行動」及「奧羅亞任務」，當中亦包括每日更新的8個「陣營任務」；另外亦設有「無人機區域」作為測試玩家能力，對抗蜂擁攻擊無防備者的小型無人機「姆爾姆爾」、敏捷與打擊能力兼備的中型地面無人機「亞蒙」，以及具有強大火力與厚實裝甲的大型無人機「巨獸」。

承襲上集開放世界的任務挑戰，《Ghost Recon Breakpoint》將世界觀放入一個受科技公司控制的小島上，而一眾魅影小隊特種部隊匿藏於山洞中，以此為據點向島上佔領其他據點或完成特定任務，與上集的開放世界模式有顯著不同，這次《Ghost Recon Breakpoint》不單在陸上要提防戰狼（Wolves）巡邏外，在空中亦有無人機（Drones）進行監察地面異動；玩家除了要在匿蹤方面下點功夫外，特定的技能都可以幫助玩家逃避敵人巡邏發現，其中在伏地時塗上泥土匿藏的新動作，正是本集一項重要技能。在《Ghost Recon Breakpoint》公測中，玩家被發現的機會不算少，這動作一定會幫助大家脫險或更容易暗殺敵人。

泥地匿藏這技能是本作必須要學的動作，可幫助脫險或潛行。 【遊戲截圖】

營地系統：今集的新系統「營地」可以在綠石行動中、即故事開始時，以故事模式教大家在大本營內使容，如在島上的營火區亦可以自行設置營地。玩家可以在營地中製作食物、藥品及物品，食物可在限定時間中取得體力或經驗值加成，而藥品針劑可以令受傷玩家盡快復元。而在島上戰鬥過程中，都可以在地圖上看到多個白點，白點就是可收集的材料，玩家每行近白點位置可自動收集材料，在營地上製作食物或藥劑使用。

建立營地，製作戰鬥必須品 【遊戲截圖】

不必急於買武器：《Ghost Recon Breakpoint》在大本營中設有商店，可購買不同的武器及載具，而武器或載具可否購買在於玩家在不同的任務或據點中收集武器設計圖，即可解鎖使用最新武器。只是，測試版中發現，不少從敵人身上跌下的武器，可以比購買的更好用、火力值或等級更高，建議玩家在公測版中不用刻意花大量遊戲幣購買武器，反而把遊戲幣用於解鎖更多武器改裝配件或載具升級。

比上集更多武器改裝內容 【遊戲截圖】

戰狼更狠，必玩！

筆者自上集《野境》起對抗玻利維亞毒販軍團，面對本作的主要敵人：戰狼部隊的來襲，可以跟大家說，本作的敵人AI比上集更聰明，基本上約20米範圍內如玩家不用潛行，戰狼或無人機都必會發現玩家，同時他們的機械戰車，即使以同等級武器招呼，但總是打不死一樣，要有效殺敵，武器等級提升是玩《Ghost Recon Breakpoint》中能輕鬆一點的首要條件。