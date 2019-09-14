《FIFA 20》DEMO：Volta 街波節奏超快　新 Skill Moves 逢人過？

《FIFA 20》將在 24 日推出，DEMO 版已經可以在 PS4、Xbox、PC 上下載遊玩。今次《FIFA 20》的重點放在全新模式「Volta」街頭足球上，這個已經講了很多年的模式，令一眾玩家都相當期待，特別是喜歡玩 Pro Club 和活用 skill moves 的玩家。DEMO 也收錄了「Volta」，等筆者先試試新模式會帶給玩家什麼驚喜吧。

「Volta」節奏明快

「Volta」支援 3v3﹑4v4﹑5v5 比賽，比 Pro Club 更加靈活。比賽根據埸地也有一些不同的變化，如有圍牆的埸地就沒有出界，而且可以自我撞牆傳球，玩到以往在《FIFA》正式比賽中沒有的打法。在正式版中，「Volta」更有著故事模式，EA 應該想用來取代已經完結了的「Alex Hunter」故事。街球足球在節奏上比正式比賽更明快，先得到 5 分者勝。

街球足球能否引起舊玩家的興趣呢？（《FIFA 20》DEMO截圖）

街球足球放了很多工夫在慶祝和造型上（《FIFA 20》DEMO截圖）

球員控制亦比較輕巧，skill moves 的使用更加有效和流暢，就好似一個 skill moves 練習埸一樣，鼓勵玩家一個扭全埸，再帶球入龍門。整體感覺不錯，和朋友 online 合作應比 pro club 更加刺激。但筆者覺得有一點可惜的是，EA 沒有為「Volta」加入專屬的街球 skill moves，反而集中在入球後的慶祝動作上，對於街球足球的花巧踢法略為不足。

新 skill moves 太屈機

每年筆者最期待的更新，可能就是新的 skill moves，畢竟玩《FIFA》的樂趣就是出技扭過對手，而不是《PES》般打小組傳球。《FIFA 20》新增的 skill moves 不少，筆者試用後，發現有兩個新 skills 過份屈機。第一個是「無限拉後」（strafe dribbling），上年新加的「R1+R後拉」已經加強了球員拉空位突破的能力，而新技「L1+L後拉」更可以無限持球向後，不只護球效果出色，更有諷刺對手的作用，如果比分落後時看到對手使用，應該會火冒三丈。

第二個是 Lateral Heel to Heel（R1+R左+R右），動作類似小白的 La Croqueta，不過加多一下左／右控球。《FIFA 19》有一套小白 skill move 組合令很多玩家頭痛，感覺新的動作可能是加強版，等《FIFA 20》推出後，大家應該會看到更多新動作的活用。大家亦可以看看以下片段，就知道《FIFA 19》的 La Croqueta 有多誇張：

《FIFA 19》世界盃冠軍也在比賽時不斷使用 La Croqueta，但最誇張的應該是連續牛尾巴進出禁區入波：

系統沒太大變化

《FIFA 20》DEMO 玩上來，坦白說和上一代沒大分別，比賽節奏仍然很快，球員的動作﹑外貌也沒大更新，甚至球員紋身也沒有再進行素描。硬要說那個地方令筆者覺得有改善的話，就是 AI 的智能再次提升，走位意識比《PES 2020》好得多，這也是《FIFA》一直以來領先的地方。感覺上《FIFA》在 PS4 上的遊戲引擎開發去到了盡頭，新作只是球員數據更新。還好有個新的街球足球模式支撐，令玩家算作有新內容遊玩。