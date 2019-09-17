【TGS 2019】《Tales of Crestoria》公開最新戰鬥流程

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年在iOS／Android等手機平台上推出，目前預官網預約註冊活動人數已經超過20萬人以上的人氣幻想RPG《Tales of 時空幻境（傳奇）》系列最新作《Tales of Crestoria》（テイルズ オブ クレストリア），官方特地公開以本作戰鬥系統為主題，包括戰鬥流程與戰鬥演出動畫在內的兩款最新影片讓玩家們確認欣賞！

在這款網羅系列角色們齊聚一堂，在全新的《傳奇》世界裡展開全新冒險的手機版系列最新作中，不但特地邀請「藤島康介／いのまたむつみ」等豪華作家陣容參與美術設計，還將會收錄超過50名以上的系列角色們登場，讓玩家們在3D舞台關卡上使用這些角色享受直覺式操作爽快戰鬥樂趣，一邊守護夥伴們惡種糾葛、成長與羈絆，一邊在這片未知世界裡守護自己信念賭上生命展開前所未有的壯闊冒險！

戰鬥流程

戰鬥動畫演出

《Tales of Crestoria》將會收錄超過50名以上的系列角色們登場。（《Tales of Crestoria》宣傳圖片）

而在本作戰鬥方面，本作採用回合制指令戰鬥系統設計，玩家們可透過畫面右下的指令鈕來對角色下達直覺式的戰鬥操作；同時本作也搭載了手機玩家們熟悉的自動戰鬥與倍速戰鬥等設計，更針對各角色搭載專屬的秘技與秘奧義等各種專屬技能，透過戰鬥運鏡與華麗動畫，帶給玩家們充滿臨場感的爽快戰鬥樂趣演出！

《Tales of Crestoria》採用回合制指令戰鬥系統設計。（《Tales of Crestoria》遊戲截圖）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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