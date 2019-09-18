【MHW ICEBORNE 攻略】蓄力流銃槍入門：超爽無視肉質砲擊連發

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】ICEBORNE的新裝備中有不少新技能，因此亦開發出一些新流派或是既有流派玩法因新技能出現而得到強化，今次介紹好玩、操作難度不算太高而且實用性也不俗的「砲術解放蓄力流銃槍」。

「蓄力流銃槍」係咩玩法？

蓄力流銃槍這個流派在MHW本篇已經存在，使用蓄力炮擊威力最高的放射型銃槍，依靠蓄力砲擊來輸出；優點是無視肉質、部位破壞值高同時火力穩定（因為砲擊是固定傷害）。來到ICEBORNE，受惠於銃槍的新動作「起爆龍杭」、Master級武器更高的砲擊性能以及新技能「砲術極意」，銃槍的火力大大提高，而蓄力流銃槍更是受惠最多。有齊所需武器及技能下，施加起爆龍杭後一個蓄力砲擊可以打出260左右的傷害，以無視肉質來說相當可觀。

蓄力流銃槍核心技能及武器、防具

蓄力流銃槍另一好處是對裝備和技能的要求都很低，核心技能只有熔山龍Master的三件套裝技能「砲術極意」（解放砲術技能等級上限至LV5）、砲術LV5、砲彈裝填數UP以及集中；其他技能按自己玩法習慣和手上的資源調整即可。一般會配合破壞王使用，迴避距離亦是高度推薦，耳塞也是不錯的選擇但不是必要。另外也建議配置投石器裝彈數UP LV1（原因後述）。因此除了「砲術極意」必須的熔山龍Master三件之外，其他防具可自由組合，砌出必要的技能即可；如果沒有砲術珠，推薦熔山頭、身及腰alpha便有砲術LV5；沒有加速珠（集中）的獵人則推薦有集中LV2的大馬士革身。砲彈裝填數UP技能則可以用一顆增彈珠解決（目前有方法必得，之後大概會被修正）：

武器方面任何放射型LV6的銃槍均可；由於蓄力流銃槍的傷害基本上全部來自砲擊，因此武器本身的攻擊力、屬性值及會心率等均為浮雲。一般來說有兩個2洞的屍套龍銃槍是最佳選擇，痺毒龍銃槍和恐暴龍銃槍亦可。

另外蓄力流銃槍也再分迴避流和防禦流，迴避流藉著迴避距離及迴避性能，追求一直貼近怪物輸出；而防禦流則配上防禦強化和防禦性能，安全度大大提高，但靈活度和追擊能力就相對較低。理論上輸出能力是迴避流較佳（因較易一直追貼起爆龍杭的位置打出砲擊），但並沒有說哪個流派比較好，最緊要自己打得順手。一般來說打體型小的魔物如迅龍等迴避流表現會較好，而對體型較大的角龍、斬龍或是有大量大範圍攻擊的魔物如紅蓮爆鱗龍時防禦流就會安定得多。

起爆龍杭的效果

向未有在ICEBORNE遊玩銃槍的朋友解釋一下：起爆龍杭是ICEBORNE中銃槍新追加的動作，使用投射器彈藥填裝（在地圖中撿到的才能填裝，自己帶的如閃光彈不能用來填裝起爆龍杭）。填裝好後使用龍杭炮便可擊出起爆龍杭，打中目標後就會將一支帶有火箭推進器的釘插在目標位置一段時間。之後使用砲擊或爆彈攻擊起爆龍杭，便會引發起爆龍杭響應，造成追加傷害。

起爆龍杭的傷害視砲擊等級而定，若使用配有砲術LV5的放射型LV6的銃槍，蓄力砲擊可令起爆龍杭做出105的追加傷害，配合蓄力砲擊本身的158傷害，一發就是263的無視肉質傷害。而有滿等集中下蓄力砲擊只需1.3秒，全力運轉下DPS可超過200（當然實戰中不可行，除了不可能無間斷命中外亦需要Reload時間）。值得一提是起爆龍杭響應範圍十分闊，就算是砲擊的爆炸特效以外的一段距離也能發動，基本上如起爆龍杭插了在魔物的一側，就算在魔物的另一側發動砲擊也能響應，因此在追打龍杭輸出時站位十分靈活。另外是起爆龍杭的傷害不受所用彈藥影響，用石頭或是滅龍石來填裝起爆龍杭也好傷害都是一樣。

起爆龍杭的維持時間視裝填時使用的彈藥種類及殘彈數而定（殘彈數不足就會令時間變短，所以裝填起爆龍杭時盡量用上完整的投射器彈藥吧），以下列出筆者在鍛鍊區域簡單測試所得的數據，可燃石和黏著石的維持時間是特別長達5分鐘，因此請盡量使用這兩種子彈來填裝起爆龍杭。而有投射器裝填數UP LV1技能時起爆龍杭的維持時間會延長45秒，1個1洞來說收益相當不錯。

石頭：2分鐘 滅龍石：3分鐘 可燃石、黏著石：5分鐘 有投射器裝填數UP LV1*： 石頭：2分45秒 可燃石：5分45秒 *投射器裝填數UP技能雖然最高可去到LV3，但LV2及3均只支援從魔物身上掉落的彈藥，對在地面撿到的子彈沒有效果。

起爆龍杭效果越接近完結時，推進器的火焰亦會隨之變弱

蓄力流銃槍的實戰及小技巧

蓄力流銃槍的實戰打法一句話就可以講完：打起爆龍杭，然後不停對起爆龍杭打蓄力砲，就是這麼簡單。說起來容易，實際當然需要不少操作，首先單單是「施加起爆龍杭」就已經很不簡單了，因為起爆龍杭的起手是相當慢，如果沒有控制住魔物，很容易打空。理想開局是使用飛翔爪擊倒魔物或是用陷阱等控制住魔物以確保起爆龍杭的命中。

起爆龍杭的最佳位置視不同魔物而定，但一般來說定在腳或爪最好，因為最容易令魔物失衡，失衡後就是瘋狂輸出的機會。盡量用O->O->O的連段可最快打出起爆龍杭，打出起爆龍杭後就以砲擊->蓄力砲（O->按實O）的方式輸出，用step（方向+X）來調整方向及位置，彈藥用盡或適當時機下使用快速上彈（R2+O）裝填砲彈。重覆以上程序直到起爆龍杭失效或擊倒魔物。

銃槍和其他武器不同處在於有著獨特的步法，其中一個重要技巧是Back step：銃槍拔刀後不輸入方向按X就會使出back step向後彈，而這個back step不論速度還是距離都遠高於其他方向的step，作為迴避手段十分可靠；同時銃槍的back step由兩段組成，第二段back step時若推著後方向按X，可令彈跳距離變得更長（這裡的後指角色面向的方向，例如玩家向右方back step，就要按右+X來使出加長back step）。

掌握好這個技巧後，back step的移動速度往往比收刀跑步更快，配有迴避距離（滿等最好，最少LV2）時效果更明顯。如是者當怪物跑遠了時（如使出火車後）想追擊時，不應該收刀跑過去，而是應背對魔物不停使出back step，「跳」到魔物身邊繼續砲擊輸出，不單速度更快，也不用再次拔刀，是銃槍一個非常重要的步法。

另一個重要技巧是銃槍的踏步上突刺（前+三角）可以在途中按圓圈cancel變成砲擊或蓄力砲擊（想出砲擊就連按O、想出蓄力砲按實O即可）；cancel的時機是長槍向上挑之前，而收刀和拔刀狀態下的cancel動作會有所不同：收刀時前+三角cancel砲擊幾乎會原地開砲（變相拔刀炮擊），而拔刀時則改為完成整個踏步在上挑之前才使出炮擊。這個踏步cancel砲擊是極之重要的調整位置及追擊魔物方式，用熟之後就會發現差距有多大。

+ 5 + 4 + 3

看日本神人表演：（戰鬥在1分鐘左右開始）