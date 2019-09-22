《Gears 5 戰爭機器5》評測：單機三人合作　線上挑戰海外玩家

《Gears 5》（戰爭機器 5／Gear of War 5）可說是 Microsoft Xbox 主機的王牌遊戲，和《HALO》成為兩大射擊遊戲的代表。來到第五代，玩家不只可以在 Xbox One 上玩家，亦可以加入 Xbox Game Pass，以月費制訂閱服務遊玩包括《Gear 5》等超過 100 隻遊戲，更重要的是 PC 和 Xbox One 的《Gear 5》使用同一個 server，不怕沒有足夠線上玩家。

劇集式故事發展

《Gear 5》的故事延伸至第五集，由一開始在錫拉星經過「事變日」的獸族戰爭後，主角也由一至三代的 Marcus（馬可斯），交棒給兒子（四代開始）JD，同時敵人也變成蜂擁族。四代未段得知小隊成員凱特的身世和獸族有關，因此《Gear 5》也由凱特站在封面正中，今集將會揭開凱特的身世之迷，也將會和蜂擁族作一埸了斷。五集連續的故事，令玩家好像看一套連續劇般，雖然很多玩家在馬可斯完成任務後，就認為是故事的結局，不過今集整體發展的確不俗，單機的新系統更令玩家找回舊射擊遊戲的感覺。

當然少不了經典的電鋸槍（《Gear 5》遊戲截圖）

支援三人合作故事模式（《Gear 5》遊戲截圖）

故事三人合作

現今的射擊遊戲中，大多只提供線上多人合作，而《Gear 5》仍保留了單機分割畫面的合作系統，令玩家重拾當年叫朋友來屋企打機的感覺。玩家更可以透過線上遊玩，和朋友三人合作過主線。其中一名玩家更會操作機械人「傑克」，不只是單純的對敵人射擊，而是輔助隊友，進入一些狹窄的地方進行解謎工作，是以往沒有的《Gear》體驗。

畫面出色﹑戰鬥系統原地踩步

《Gear 5》能夠在電腦上遊玩的關係，筆者特意比較 Xbox One 和 PC 上的畫面及流暢度。首先在 Xbox One 上，達到 AAA 級的畫面水平，人物的外表﹑動作，以及環境的光影效果都非常出色。筆者使用 i7-9700K 配 RTX 2080 下，把遊戲效果推到最高，沒想到比 Xbox One 的再進化了一個層次，只是子槍彈道的表現仍有點生硬。

玩法上，《Gear 5》和前作沒有太大的分別，仍然是掩體射擊。喜歡衝鋒的玩家，就繼續如一頭速龍看到獵物般，無視一切步入敵陣，用最低武力的散彈爆頭，再把倒在地下手無寸鐵的敵人分屍，這是《Gear of War》系列最多玩家喜愛的進攻模式。幸好加入了機械人傑克，可以做一些新的戰術突擊，不過筆者玩到中途也放棄了什麼戰術，火力壓制才是王道。

衝上前用散彈最爽快（《Gear 5》遊戲截圖）

PvE 線上模式考合作

如果喜歡玩 PvE 的話，《Gear 5》的線上模式一定適合你。新加入的「撤離模式」，三名玩家將會潛入蜂擁族的巢穴，進行破壞後再找方法逃出。由於在敵人的大本營中，敵人數目會非常多，而且子彈和武器的供應很少，在限時的規則內，玩家要盡全力逃生，刺激度大增。而舊有的「持久戰模式」也加入了新的元素，玩家要收集資源建造防禦工事「守城」之後，也能升級不同的技能卡，提升角色的能力，抵擋敵人更多波的攻勢。

《Gear 5》更推出了限定版主機套裝，以及和 AAPE 合作的潮流服裝，有興趣可以看開箱介紹：