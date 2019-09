《Gears 5 戰爭機器5》評測：單機三人合作　線上挑戰海外玩家

《Gears 5》(戰爭機器 5/Gear of War 5)可說是 Microsoft Xbox 主機的王牌遊戲,和《HALO》成為兩大射擊遊戲的代表。來到第五代,玩家不只可以在 Xbox One 上玩家,亦可以加入 Xbox Game Pass,以月費制訂閱服務遊玩包括《Gear 5》等超過 100 隻遊戲,更重要的是 PC 和 Xbox One 的《Gear 5》使用同一個 server,不怕沒有足夠線上玩家。

劇集式故事發展

《Gear 5》的故事延伸至第五集,由一開始在錫拉星經過「事變日」的獸族戰爭後,主角也由一至三代的 Marcus(馬可斯),交棒給兒子(四代開始)JD,同時敵人也變成蜂擁族。四代未段得知小隊成員凱特的身世和獸族有關,因此《Gear 5》也由凱特站在封面正中,今集將會揭開凱特的身世之迷,也將會和蜂擁族作一埸了斷。五集連續的故事,令玩家好像看一套連續劇般,雖然很多玩家在馬可斯完成任務後,就認為是故事的結局,不過今集整體發展的確不俗,單機的新系統更令玩家找回舊射擊遊戲的感覺。

當然少不了經典的電鋸槍(《Gear 5》遊戲截圖)

支援三人合作故事模式(《Gear 5》遊戲截圖)

故事三人合作

現今的射擊遊戲中,大多只提供線上多人合作,而《Gear 5》仍保留了單機分割畫面的合作系統,令玩家重拾當年叫朋友來屋企打機的感覺。玩家更可以透過線上遊玩,和朋友三人合作過主線。其中一名玩家更會操作機械人「傑克」,不只是單純的對敵人射擊,而是輔助隊友,進入一些狹窄的地方進行解謎工作,是以往沒有的《Gear》體驗。

畫面出色﹑戰鬥系統原地踩步

《Gear 5》能夠在電腦上遊玩的關係,筆者特意比較 Xbox One 和 PC 上的畫面及流暢度。首先在 Xbox One 上,達到 AAA 級的畫面水平,人物的外表﹑動作,以及環境的光影效果都非常出色。筆者使用 i7-9700K 配 RTX 2080 下,把遊戲效果推到最高,沒想到比 Xbox One 的再進化了一個層次,只是子槍彈道的表現仍有點生硬。

玩法上,《Gear 5》和前作沒有太大的分別,仍然是掩體射擊。喜歡衝鋒的玩家,就繼續如一頭速龍看到獵物般,無視一切步入敵陣,用最低武力的散彈爆頭,再把倒在地下手無寸鐵的敵人分屍,這是《Gear of War》系列最多玩家喜愛的進攻模式。幸好加入了機械人傑克,可以做一些新的戰術突擊,不過筆者玩到中途也放棄了什麼戰術,火力壓制才是王道。

衝上前用散彈最爽快(《Gear 5》遊戲截圖)

PvE 線上模式考合作

如果喜歡玩 PvE 的話,《Gear 5》的線上模式一定適合你。新加入的「撤離模式」,三名玩家將會潛入蜂擁族的巢穴,進行破壞後再找方法逃出。由於在敵人的大本營中,敵人數目會非常多,而且子彈和武器的供應很少,在限時的規則內,玩家要盡全力逃生,刺激度大增。而舊有的「持久戰模式」也加入了新的元素,玩家要收集資源建造防禦工事「守城」之後,也能升級不同的技能卡,提升角色的能力,抵擋敵人更多波的攻勢。

《Gear 5》更推出了限定版主機套裝,以及和 AAPE 合作的潮流服裝,有興趣可以看開箱介紹: