【開箱試玩】Unbox & Friends Wave 2．二代盲盒盒蛋肥妹蛋超可愛

【 Unbox & Friends Wave 2 】國際知名搪膠玩具品牌Unbox industries，去年以Unbox & Friends「 blind box 盒蛋」俘虜了大量搪膠愛好者，9月28日將發售第2代，10款（+2款隱藏版）Q版公仔源自全球多國artist的手筆，可愛得來不失細節，更有機會抽中2隻隱藏版，各種別色版，甚至由artist親手上色的one off超限定版，令玩家更加著魔！

Unbox & Friends Wave 2 盒蛋是以盲盒抽選款式發售，1個原box有12盒，保證有齊10隻基本，以及2隻十分神秘、角色未曝光的隱藏版；而當中更可能抽中「色違版」，即是生產數量少一點的特別色。而廠方亦都找到各大設計師，各人親手為figure再人手上色custom，數量只得數隻非常珍罕，上一彈聽說仍有一兩隻未被人抽中，而抽中的朋友也不捨得轉售，相片只能在討論區上找到，實在是引人抽蛋的極大誘因啊。（$88/抽1隻）（售賣點可自己上Unbox fb睇睇）

60cm Chunk只是model仔，並不包括在Unbox & Friends Wave 2 盲盒第2彈內。（鍾世傑 攝）

10款Unbox & Friends Wave 2 盲盒公仔（鍾世傑 攝）

上代Unbox & Friends Wave 1 有4隻化身成Kiss樂隊的熊貓仔，想抽中全4款，真的難過中六合彩。（unbox圖片）

Unbox & Friends Wave 2 最注目款式，當然是大名鼎鼎的Molly爸爸「Kenny Wong」作品惡魔魚童「Devil YuTung」；另外還有日系蛋糕貓Exotic Cat Cupcake，貓奴筆者極想大量收集（多多都收歡迎pm）！此外，上代不是有隻Dino大口恐龍嗎？今彈也有一條三角龍TriDino，同樣出自 Ziqi Monster Little手筆，可以襯在一起玩。

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第2彈還有些新挑戰，就是試將一些比較hard-core的「邪膠」Q版化，比如新加入Retroband的「豬肉佬 Meats」，還有 Scott Tolleson 的河童 Frekkie。另外Unbox自己也設計了一隻「冇面人」，令第2彈盲盒得風格更多變。自己覺得Unbox & FD 盒帶成功之處，正是拿捏到「可愛」與「細節」間的平衡點；即使Q版化後仍可在細節中看出原作品風格，又能將不同designer的風格統一，非常了不起。

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提到Unbox & Friends Wave 2 可愛簡潔中其實有豐富細節，特別想大家留意Jim Dreams的「胖妹 Fancy」，人仔細細但頭與手都可以扭，加上模特兒般的盤坐姿勢，能夠做到很多表情，除了原作本身出名，也多得「盲盒系列」的泰國藉總設計師Too Natthapong，立體化的功力相當厲害！

Fancy原作出自香港設計師Jim Chan，屬於他的肥仔Chunk系列，盤坐動作在原作中已經存在。

新作中另一要大提特提的角色，就是「 Monsterism」系列的蝸牛小馬Snorse，如果你在十多年前已經開始留意artist toys，你一定記得Pete Fowler這名字，今次Unbox找到英國大師Pete Fowler合作，認真大面子。講到大師，「盲盒系列」設計師Too Natthapong自己也有一隻小蜂鳥Kewii，看上去像隻奇異果好不可愛。

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