The Last of Us Part II 發售日限定款式公開！初代HD版10月免費

PS4大作《The Last of Us Part II》（最終生還者2），在香港時間9月25日凌晨的PlayStation節目「State of Play」中公開發售日及大量新情報，香港SIE亦公開了多款普通版、限定版、豪華版內容及售價，即睇。

【最後生還者2 發售日決定】《The Last of Us》最後生還者作為PlayStation 3評價最高的遊戲之一，其續作一直都是全球玩家最為關注的焦點，而在PS最新一輯直播視頻State of Play中，終於公開了發售日及遊戲全新影片。影片中見到更多Ellie和人類戰鬥的場面，更見到Ellie被其他人類制服、滿身是傷的場面，似乎Ellie會在今集中遭到不人道的對待。

而一直以來均未見身影的「老豆」Joel，在今次公開的影片中終於驚喜現身！有一幕是Joel出手救助Ellie；但仍然不知道在續作的時間點Joel和Ellie關係如何，以至劇情會否發展至「兩父女」反目成仇也是未知之數。另外就是影片展示了很多Ellie騎馬的畫面，是否表示比起前作的關卡形式，今集將會更為傾向開放世界式玩法呢。

而另一大驚喜是遊戲使用2張藍光碟！相信分量十足。

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《The Last of Us Part II》最後生還者2發售日為2020年2月21日，各版本資訊如下：

以下為實體光碟版／限定版

The Last of Us Part II藍光光碟普通版／HK$468​

首批藍光光碟版將包括以下特典遊戲內物品：

彈藥容量升級：立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊：立即解鎖製作訓練手冊，該手冊可提供新的製作配方和升級。

The Last of Us Part II藍光光碟特別版／HK$638

彈藥容量升級：立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊：立即解鎖製作訓練手冊，該手冊可提供新的製作配方和升級。

出自Dark Horse的48頁迷你美術集

鐵盒包裝的完整版遊戲

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

The Last of Us Part II 藍光光碟珍藏版／HK$1,388

包括上述所有下載items外，再送：

出自Dark Horse的48頁迷你美術集

鐵盒包裝的完整版遊戲

12吋艾莉模型

石版藝術版畫以及感謝信

艾莉手鐲的複製品

6個1組的琺瑯別針徽章

5張1組的貼紙

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

數位原聲帶

出自Dark Horse的數位迷你美術集

The Last of Us Part II 藍光光碟​艾莉版／HK$1,788

包括上述所有下載items外，再送：

The Last of Us Part II Logo 徽章

收錄原聲帶主要音樂的7吋黑膠唱片

艾莉背包的複製品

出自Dark Horse的48頁迷你美術集

鐵盒包裝的完整版遊戲

12吋艾莉模型

石版藝術版畫以及感謝信

艾莉手鐲的複製品

6個1組的琺瑯別針徽章

5張1組的貼紙

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

數位原聲帶

出自Dark Horse的數位迷你美術集

以下為下載版

The Last of Us Part II普通下載版／HK$468

彈藥容量升級：立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊：立即解鎖製作訓練手冊，該手冊可提供新的製作配方和升級。

立即預購即可取得艾莉獨特紋身圖樣的The Last of Us™ Part II PSN個人造型。此特典僅能在The Last of Us™ Part II預購期間內取得。

The Last of Us Part II豪華下載版／HK$568

彈藥容量升級：立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊：立即解鎖製作訓練手冊，該手冊可提供新的製作配方和升級。

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

數位原聲帶

出自Dark Horse的數位迷你美術集

立即預購即可取得艾莉獨特紋身圖樣的The Last of Us™ Part II PSN個人造型。此特典僅能在The Last of Us™ Part II預購期間內取得。

同時，舊作的PS4高清版《The Last of Us Remastered》將會成為PS Plus會員10月的免費遊戲，記得到時先下載好，在明年續作推出之前抽時間溫書。（筆者在去年遊戲打折時買了，但到現在還沒爆機）