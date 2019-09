The Last of Us Part II 發售日限定款式公開！初代HD版10月免費

PS4大作《The Last of Us Part II》(最終生還者2),在香港時間9月25日凌晨的PlayStation節目「State of Play」中公開發售日及大量新情報,香港SIE亦公開了多款普通版、限定版、豪華版內容及售價,即睇。

【最後生還者2 發售日決定】《The Last of Us》最後生還者作為PlayStation 3評價最高的遊戲之一,其續作一直都是全球玩家最為關注的焦點,而在PS最新一輯直播視頻State of Play中,終於公開了發售日及遊戲全新影片。影片中見到更多Ellie和人類戰鬥的場面,更見到Ellie被其他人類制服、滿身是傷的場面,似乎Ellie會在今集中遭到不人道的對待。

而一直以來均未見身影的「老豆」Joel,在今次公開的影片中終於驚喜現身!有一幕是Joel出手救助Ellie;但仍然不知道在續作的時間點Joel和Ellie關係如何,以至劇情會否發展至「兩父女」反目成仇也是未知之數。另外就是影片展示了很多Ellie騎馬的畫面,是否表示比起前作的關卡形式,今集將會更為傾向開放世界式玩法呢。

而另一大驚喜是遊戲使用2張藍光碟!相信分量十足。

《The Last of Us Part II》最後生還者2發售日為2020年2月21日,各版本資訊如下:

以下為實體光碟版/限定版

The Last of Us Part II藍光光碟普通版/HK$468​

首批藍光光碟版將包括以下特典遊戲內物品:

彈藥容量升級:立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊:立即解鎖製作訓練手冊,該手冊可提供新的製作配方和升級。

The Last of Us Part II藍光光碟特別版/HK$638

彈藥容量升級:立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊:立即解鎖製作訓練手冊,該手冊可提供新的製作配方和升級。

出自Dark Horse的48頁迷你美術集

鐵盒包裝的完整版遊戲

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

The Last of Us Part II 藍光光碟珍藏版/HK$1,388

包括上述所有下載items外,再送:

出自Dark Horse的48頁迷你美術集

鐵盒包裝的完整版遊戲

12吋艾莉模型

石版藝術版畫以及感謝信

艾莉手鐲的複製品

6個1組的琺瑯別針徽章

5張1組的貼紙

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

數位原聲帶

出自Dark Horse的數位迷你美術集

The Last of Us Part II 藍光光碟​艾莉版/HK$1,788

包括上述所有下載items外,再送:

The Last of Us Part II Logo 徽章

收錄原聲帶主要音樂的7吋黑膠唱片

艾莉背包的複製品

出自Dark Horse的48頁迷你美術集

鐵盒包裝的完整版遊戲

12吋艾莉模型

石版藝術版畫以及感謝信

艾莉手鐲的複製品

6個1組的琺瑯別針徽章

5張1組的貼紙

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

數位原聲帶

出自Dark Horse的數位迷你美術集

以下為下載版

The Last of Us Part II普通下載版/HK$468

彈藥容量升級:立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊:立即解鎖製作訓練手冊,該手冊可提供新的製作配方和升級。

立即預購即可取得艾莉獨特紋身圖樣的The Last of Us™ Part II PSN個人造型。此特典僅能在The Last of Us™ Part II預購期間內取得。

The Last of Us Part II豪華下載版/HK$568

彈藥容量升級:立即解鎖一個艾莉手槍的彈藥容量升級。

製作訓練手冊:立即解鎖製作訓練手冊,該手冊可提供新的製作配方和升級。

PS4動態主題

6個1組的PSN個人造型

數位原聲帶

出自Dark Horse的數位迷你美術集

立即預購即可取得艾莉獨特紋身圖樣的The Last of Us™ Part II PSN個人造型。此特典僅能在The Last of Us™ Part II預購期間內取得。

同時,舊作的PS4高清版《The Last of Us Remastered》將會成為PS Plus會員10月的免費遊戲,記得到時先下載好,在明年續作推出之前抽時間溫書。(筆者在去年遊戲打折時買了,但到現在還沒爆機)