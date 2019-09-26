MHW ICEBORNE狩獵180小時評測：誠意滿分！惟聚魔之地玩法不完美

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】ICEBORNE推出已有一段時間，相信獵人們都已經在忘情狩獵，但為了未入坑的玩家，還是寫一篇評測及感想以供參考，老獵人們也可以當是溫故知新。

內容勁足料 不枉苦等大半年

仍記得當初ICEBORNE公布時說要到2019年秋天才推出，使得一眾獵人們叫苦連天，差不多一年啊怎麼等？但所謂慢工出細貨，製作團隊沒有辜負玩家這大半年的苦等，ICEBORNE的內容量和內容質素都令人非常滿意：大量新參戰魔物，全新玩法飛翔爪和各種新動作、造型極美觀的Master級防具、有排玩的聚魔之地...算上後期刷裝、刷裝飾品的時間，隨便玩個二三百小時都不成問題，約300港元的價錢買到這些內容絕對是物超所值。

我就貼一張圖，不說話。來源：https://twitter.com/starlegendgacha/status/1170545832338178049

而MHW令人激賞的各種細節位在ICEBORNE仍然健在，沒有半點馬虎，像是艾露貓在廚房工作的過程，環境生物的生態和互動等等，如果你有閒情去地圖各處探索，有許多細節等著你去發現。例如以下的小劇場就非常有趣：

網上還有考究指出聚魔之地其實是由熔山龍的屍骸所形成（也解釋了為什麼只要挖聚魔之地的素材就能造到熔山龍防具，因為整個地帶都充滿熔山龍的能量。），和本篇的瘴氣之谷其實是蛇王龍屍骸有異曲同工之妙，再次見到Monster Hunter World除了狩獵外，其他各方面也做得十分認真和仔細的好遊戲。

飛翔爪新玩法刺激有趣 但略影響單機體驗

ICEBORNE的飛翔爪出現後，狩獵基本上就是圍繞飛翔爪展開，不論是擊飛魔物還是破肉質都是極之重要，可以說不用飛翔爪的話幾乎無法正常狩獵了。而飛翔爪也確實很好玩，擊飛魔物時非常爽快，用飛翔爪迴避魔物攻擊時也很有滿足感。如果是多人連線遊玩，飛翔爪也可以很好地體現合作精神，例如有人專責擊飛、有人專門破肉質，或者在有人成功騎乘魔物時其他玩家一口氣破完整條龍全身上下的肉質等。（雖然更多時候發生的是兩個人抓住同一個部位導致其中一人被迫「下車」）

要說唯一美中不足之處，大概是飛翔爪對單機狩獵有點不友善：不單擊飛魔物後自己也大幅退後損失很多輸出時間，更因為Master級魔物大都肉質堅硬，需要先用飛翔爪破肉質才能正常輸出，然而片手劍、弓等輕武器無法一次飛翔爪攻擊破肉質，使得這些武器在solo時比重武器困難得多。雖然Monster Hunter向來都是鼓勵連線和協力的遊戲，但solo也有solo的樂趣，如果能照顧一下單機獵人的生態就更好。

點解仲未有裝備幻化？給你錢快點做！

很多人（包括筆者）都很疑惑，也是對MHW其中一個最不滿的地方是：為什麼還不肯出裝備幻化/外觀化啊？明明系列以前也有此功能，再者在Monster Hunter World中已有兼具裝備和外觀的「騰龍系列」，換言之根本就是可以做到裝備幻化或外觀化，只是不知道為什麼不做。老實說ICEBORNE的各套Master防具造型都非常好，但很多時因為性能或流派關係，實際會穿出去狩獵的裝備只在少數，如果不出裝備幻化，就真的白白浪費了那些精美的造型了...算我求你了Capcom快點出幻化好嗎！就算是付費DLC也好啊！我買！

個人最喜歡溟波龍Beta套，烏賊娘啊！超可愛的有沒有

聚魔之地玩法不完美，可接受，但亦都需要改善

其實個人頗為欣賞聚魔之地的核心玩法，但是遊戲中的設定卻很奇怪：最麻煩的地方是，你會需要全部四個地帶的素材，而為了客製強化或製作最高等級的護石，你需要將地帶等級提升至最高（LV7），但是你最多只能集中提升兩個地區，因為全地帶有合共上限，超過上限時就會令其他地帶的等級下降。這本來不是問題，某程度上甚至應該說是個好設計，可鼓勵（強迫）玩家更多互動，和朋友們分工合作各自提升不同地帶，在需要時開怪給朋友打。

每隻怪都有一款專用素材的設計其實頗不錯，指定素材不足時也可以在婆婆處用其他聚魔素材交換，很好地平衡收集難度和人性化體驗。

而問題就在於，在別人的聚魔之地打怪也會改動到自己的聚魔等級，如是者自己升好的地帶等級又會下降。舉例說，我為了客製吸血而升滿了珊瑚地帶，但我也會需要打屍套龍拿素材造護石，於是我去朋友的高等瘴氣地帶打屍套龍；但打完以後，我自己瘴氣地帶等級因而提升，這時我的珊瑚地帶等級就下降了，然後我又要另外再打珊瑚地帶的魔物來重新提升等級，讓自己能開出最稀有的魔物。這個「需要和朋友分工提升不同地帶，但是一起遊玩時又會擾亂各自進度」的設計根本就是自相矛盾。

在生態地圖中無法得知魔物所屬的地區、是否為歷戰種也是很不方便

亦因為這個如此矛盾的設計，加上聚魔之地（雖然可以無限貓車但）魔物強度又高，使得越來越多人根本不會在聚魔之地打怪，而是用飛翔爪擊飛魔物、撿完掉落物之後便離場；想認真打怪的獵人發個救難信號，卻不時發現進來的人只是來撿撿素材、摸摸骨塚就離開，完全有違聚魔之地的原意。幸好在早前遊戲更新至10.12版時官方已表現將會重新審視聚魔之地的玩法，希望之後的聚魔之地可以變得更好。

好孩子千萬不要看到高地帶等級的救難信號就進去，看看有沒有歷戰古龍等稀有魔物，然後進去撞牆兩次撿完掉落物就結束探索回家...

總結：超抵玩 勁抵讚 只差打磨少許稜角

雖然以上文字看起來都是彈的多，其實只是因為除了以上少許不滿外，ICEBORNE已經是無可挑剔；其他沒提到的部份基本上都是無懈可擊，不能再要求什麼了；已玩了近200小時的筆者仍然完全「未夠喉」全未厭倦，已準備再多戰一兩百個小時。說Monster Hunter World是近年日系遊戲之光也絕不為過，ICEBORNE也完全沒有令人失望，希望Capcom之後越做越好！