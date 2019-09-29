【最後生還者二部曲】畫面更像真！艾莉技能樹、新登場敵人大公開

SIE預定於2020年2月21日起在PS4主機上推出的生存動作冒險遊戲《最後生還者 二部曲》（The Last of us Part II），官方特地公開本作動作要素與新登場敵人等最新情報。

附帶一提，本作為之前推出人氣動作冒險《Uncharted 秘境探險》系列的Naughty Dog，於2013年推出的人氣作《最後生還者》系列最新作二代。在前作中，以因為神秘的寄生病菌蔓延，受感染者都因此而變成凶暴殭屍模樣的異變體四處襲擊人類，使得人類文明因此崩壞的20年後世界做為舞台，描述孤身一人的中年男性「喬爾」，與14歲的少女「艾莉」在這個荒廢世界的冒險探索。

而在二代中，將會以前作5年後（西元2038年）的世界做為舞台，成長為19歲獨立堅強女性的艾莉，與喬爾等人一起在人類居住地裡過着不用擔心其他事物、活得像人一樣的平凡生活。但隨着故事進行，艾莉將為了生存展開全新冒險，並在這個真菌感染的末日世界裡對抗各式各樣的變種生物與其他倖存者人類團體。

+ 4 + 3 + 2

更加精緻的畫面演出

附帶一提，本次官方公開的情報，為之前9月24日在美國洛杉磯舉辦的《最後生還者 二部曲》媒體試玩會中公開的體驗版內容。在這次官方公開的資訊中，提到本次二代不但畫面在寫實性上比之前一代更加提升，提供給玩家們更加真實的世界觀體驗外，甚至就連馬匹走路時的肌肉變化，或是風吹草葉飄動樹木輕拂的變動，或是女主角艾莉臉部的各種表情刻劃，都將透過精密的動畫演出提供玩家們最擬真的感受。

女主角艾莉新動作＆成長系統

而相較於前作女主角艾莉只是跟在喬爾身邊的設計，在這次的二代中，艾莉將會有更加豐富的動作演出讓玩家們進行操作。在本作裡，艾莉除了有着比前作喬爾更加靈活的動作，可以透過跳躍跳進狹小隙縫，使活動的自由度增加，增添更多移動的場所之外，艾莉還可以針對逼近自己的接近攻擊進行迴避閃躲，玩家們可以善用這個迴避動作，增添自己在戰鬥中的更多優勢！

除此之外，玩家們在遊戲中還可以透過「○」鈕來讓艾莉趴伏在地面上移動。而且這個地面趴伏動作除了可以在不被敵人注意的情況下在狹小空間移動外，還可以逃離敵人視線，玩家們可以透過這個隱密行動，藉此來伏擊敵人，讓戰鬥進行更加順利！

在這次的二代中，艾莉將會有更加豐富的動作演出讓玩家們進行操作。（《THE LAST OF US PART II》遊戲畫面）

同時，本作也將會與前作相同，玩家們可以透過收集各種營養補給品來解放艾莉的能力。而且在本作中，艾莉的能力將會以技能樹的方式表現，玩家們可以沿著這個技能樹來強化艾莉的能力。而這個技能樹中，除了像是體力的增加等能力值的強化外，還會有類似前作「傾聽」這類能擴大能力範圍的技能，或是可以增加投擲物體距離的「生存」，或是強化接近攻擊、加速工作速度的「工作」、提升趴伏狀態移動速度的潛行技能「隱密」等等。玩家們可以依照自己的玩法來進行強化，享受培育艾莉不斷成長的養成樂趣！

新登場敵人

而在本作中，玩家們也將會面臨更多的危機與挑戰，例如像是名為「WLF」（Washington Liberation Front）、與之前公開的「Seraphites」為不同勢力的私兵團，還有訓練有素，就算自己躲藏在草叢裡，也能聞出自己的味道來進行攻擊的獵犬，以及臉上有着巨大膿疱，一旦被打倒，身上巨大膿疱就會爆裂噴發開來的新感染者「Shambler」等等，玩家們在遭遇到這些強敵的時候，務必要特別小心才行！

PS4專用主題免費下載

而隨着本作的正式發表，官方也自9月26日起推出本作的免費PS4主題桌面讓玩家們免費下載。本次開放的主題桌面，為官方為紀念前作一代中於故事時間9月26日發生的「感染爆發」而推出的紀念主題。而隨着本次紀念主題的免費推出，即日起至9月30日為止一代系列相關的造型與PS4主機都將會以五折半價的優惠推出，玩家們可別錯過。

官方也自9月26日起推出本作的免費PS4主題桌面讓玩家們免費下載。（《THE LAST OF US PART II》PS4主題桌面）

+ 9 + 8 + 7

多人連線模式實裝可能性？

而開發商Naughty Dog也於9月27日針對本作的多人模式公開最新訊息。據官方於官方Twitter上公開的訊息指出，雖然在二代開發時，就決定將不會實裝多人連線模式的方針，但「為了實現Naughty Dog史上最具野心的單人模式遊戲體驗，因此將會針對單人模式追加更多模式玩法」；而在多人模式方面，官方也指出「雖然在《最後生還者 二部曲》中將不會實裝，但希望能在別的機會裡以新的形式呈現給大家」，至於官方究竟打算要怎樣呈現，就有待官方後續更進一步發表！

在二代開發時，就決定將不會實裝多人連線模式的方針，但「為了實現Naughty Dog史上最具野心的單人模式遊戲體驗，因此將會針對單人模式追加更多模式玩法」（Twitter@Naughty_Dog）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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