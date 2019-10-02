【FIFA 20】國足「武球王」投訴無真樣　網民：做好自己就夠了

足球遊戲「FIFA 20」日前推出，新模式「Volta」街頭足球固然值得討論，但球星與球迷最關心的，始終是其評定的球員「能力值」和外貌。中國隊前鋒、現效力西班牙甲組球隊愛斯賓奴的「武球王」武磊，就在微博發文質疑自己何時才能有「真實的臉」，引起熱論。

「FIFA 20」是以真實球員、球隊作內容的足球遊戲，不少球星都有遊玩。武磊日前以iPhone在微博發帖，質問「什麼時候我能有張真實的臉」，並標籤了「EA_SPORTS」，看來是不滿「FIFA 20」質作的「武磊」，與真實的自己樣貌不同。

大家可看下圖評價一下，是否能找出哪張圖是真武磊，哪張圖是虛擬武磊：

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事件引起網上熱論，有網民直指「哈哈哈哈哈哈笑死我了」，讚「武磊可比圖中這傢伙帥多了」，也有網民安慰說「快了，中國球迷加油吧」、「做好自己就夠了」、「沒關係，我們都打了面補」。

（微博圖片）

在FIFA中，除了部分較出名的球星或授權遊戲公司擁有完整肖像權的球星，其他球員多數是「大眾臉」，有網民就建議武磊先進球證明自己實力。

翻查資料，「武球王」效力的愛斯賓奴，本季至今7場西甲聯賽只獲得1勝2和4負，得5分排18，陷入降班危機。根據知名評分網站whoscored，10分滿分計算，「武球王」最近一場聯賽（9月29日）僅有5.83分，其餘聯賽則5.91分至6.64分。

其實除了外貌，虛擬球員的「能力值」，亦往往引起球星不滿。例如效力德甲多蒙特的英格蘭國腳查頓辛祖（Jadon Sancho），不滿自己在FIFA 20的傳球能力值，透過Twitter向遊戲商EA Sports投訴。

效力英超李斯特城的中堅韋斯摩根（Wes Morgan），則不滿自己的速度能力值，其隊友占士麥迪臣（James Maddison）形容相關數據並不尊重韋斯摩根。

順帶一提，「武球王」在FIFA 20中，平均能力值是79，算是中上級球員了。