PS VR新作《Marvel's Iron Man VR》發售日正式公開

SIE宣布，預定於PS4主機上推出一款PS VR專用，以美國漫威旗下人氣英雄「鋼鐵人」為題材的新作遊戲《Marvel's Iron Man VR》（漫威鋼鐵人VR，中文名暫稱），正式宣布海外發售日為2020年2月28日，並公開原創故事劇情介紹影片。

《Marvel's Iron Man VR》為一款以漫威旗下人氣英雄「鋼鐵人」作為主題的動作射擊遊戲，玩家們在遊戲中將再度化身為這名知名美國英雄東尼史塔克，並穿上各式各樣的鋼鐵裝，展開遊戲版原創的動作冒險戰鬥！同時本作除了將會有遊戲版原創的故事與冒險，並支援第一人稱視點的射擊戰鬥之外，還將會收錄各式各樣 名的夥伴與敵人在遊戲內登場，玩家們還可以如電影般化身鋼鐵人在世界各地飛行冒險，並透過VR演出，帶給玩家們更加身歷其境的遊戲樂趣！

《Marvel's Iron Man VR》為一款以漫威旗下人氣英雄「鋼鐵人」作為主題的動作射擊遊戲（《Marvel's Iron Man VR》宣傳片截圖）

本次公開的最新影片當中，可以看到神盾局的空天母艦以及尼克．福瑞的身影以外，本次原創劇情中的主要敵人「幽魂」正式現身。自稱來自過去的他和鋼鐵人之間有什麼恩怨就讓玩家在遊戲上市後一探究竟吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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