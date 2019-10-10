【萊莎的鍊金工房】水著出擊　免費/收費DLC更新、季票情報公開

《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處～》（Atelier Ryza）終於公布DLC內容，分別有免費更新的DLC，亦有收費DLC及一次過包含的SEASON PASS季票包。要留意中文版的各個更新及DLC是在11月陸續推出，比日文版稍遲。

第1彈～第3彈免費更新（11月起陸續推出）：

免費更新第1彈：

－加入加拍照模式，可以自由配置角色、做動作進行拍照

－「烤羊肉2號」小遊戲，挑戰最高傷害、連擊數，來獲得寶石報酬

－飼養「嘆尼好夥伴」，會出發旅行並帶回不同素材

+ 4 + 3 + 2

免費更新第2彈：

「高級探險更新檔」：強化部份技能、等級上限至LV99、擴充武器強化

「最高難度更新檔」：追加最高難易度「LEGEND」

免費更新第3彈：

－「開放採集地調合等級上限」：製作世界等級上限由LV99升至LV200，能調合更強力道具，採集地的魔物也更強力

第1彈～第4彈免費/收費DLC（11月起陸續推出）：

DLC第1彈：

－「鍊金工房系列歷化BGM包」（免費）：

系列慣例的免費BGM DLC，包含鍊金工房系列960首以上BGM（除了露露亞）。可以設定在遊戲中的不同場景播放喜歡的BGM。

DLC第2彈：

－「武器造型」（各角色約HK$15）

六名角色各自加入3種外觀武器（只改外觀不改性能），像萊莎有料理棒、莉拉有喵喵剪刀等，全部共18把

－「追加故事（塔奧）」（約HK$45）

－「追加故事（蘭托）」（約HK$45）

追加塔奧的故事『糾纏命運』及蘭托的故事『真正的力量』

+ 14 + 13 + 12

DLC第3彈：

－「專用服裝」（各角色約HK$23）

六位角色加入水著泳裝

－「追加故事（季節事件）」（約HK$45）

追加季節事件「常夏女王與秘密藏身島」，前往充滿了南國風情的島嶼上討伐魔物，並且享受難得的假期

－「追加故事（安佩爾．莉拉）」（約HK$45）

追加安佩爾、莉拉的故事『故事終結之後』

+ 8 + 7 + 6

DLC第4彈：

－「追加故事（科洛蒂婭）」（約HK$45）

追加科洛蒂婭的故事『科洛蒂婭的工房』

－「追加地圖」（約$HK67）

追加超高難度地圖「秘密孤島」，更容易獲得稀有素材，亦有超強力魔物與BOSS登場。此外還可獲得新素材。

－「GUST EXTRA BGM包」（約HK$67）

收錄『露露亞的鍊金工房』、『Ciel nosurge』、『擴張少女系三重奏』等350首以上BGM。

季票『庫肯島享樂通票』

包括以上第2彈至第4彈的收費DLC內容，約HK$445。