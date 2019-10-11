【Netflix】日本又沉沒？湯淺政明執導《日本沉沒2020》明年上架

由湯淺政明執導的原創最新動畫《日本沉沒 2020》由串流影片平台Netflix官方發表了決定製作的消息，將於 2020 年由 Netflix 獨家播出。

《日本沉沒2020》由湯淺政明執導。（《日本沉沒2020》海報）

《日本沉沒 2020》是以小松左京在1973年發表的小說《日本沉沒》為藍本，到目前為止已經二度真人電影化，但動畫化則是第一次。故事描述在 2020 年東京舉行完奧運之後，居住於東京都內的武藤家在突如其來的大地震後陷入了混亂，一家四口嘗試著想要離開東京，但是沉沒的日本列島卻不給他們任何逃脫的機會。在無路可逃的狀況下他們決心面對現實，相信著未來、強烈的求生意志又能將他們的命運如何延續？目前擔任原作授權的小松左京的次子‧小松實盛表示：「希望藉由日本自傲的動畫實力，將作品以娛樂的方式推廣到全球，但同時也希望敲響災害警鐘，提醒大家對於環境的愛護之外，也要傳達『跨越危機、開拓未來』的訊息。」

湯淺政明導演前一次執導並且於 Netflix 獨家上架的作品是《惡魔人 crybaby》，對於這次的《日本沉沒 2020》他也表示劇情中對於各式各樣的人在末世狀態下的心理描寫是本作重點，希望大家敬請期待。音樂部分是自《乒乓》、《惡魔人 crybaby》之後第三次合作的牛尾憲輔；動畫製作則由湯淺導演所率領的サイエンスSARU 擔任。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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