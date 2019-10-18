Riot Games未來計劃　LoL以外極大野心多方發展射擊、格鬥﹑動畫

《英雄聯盟》（LoL）10 周年活動中，Riot Games 除了公開 S10 大更新﹑《符文大地傳說》卡牌遊戲和 LoL 手機版外，更宣布將發展不同類型的遊戲，以及玩家們一直期望以久的動畫。Riot Games 的野心明顯，打算在各層面上推出自家遊戲，打破 Riot Games = LoL 的看法。一起看看 Riot Games 的未來計劃，能否創造更多如 LoL 的奇蹟。

Project L

第一個未來計畫，正是早前已經不小心洩露的格鬥遊戲《Project L》。LoL 10 周年活動中，Riot Games 沒有公開太多遊戲的內容和畫面，強調開發仍在初步階段。從圖片中看來，《ProJect L》是使用 LoL 的角色進行經典的 2D/3D 格鬥，相信角色的動作和技能都會參考 LoL。如果《Project L》推出後，會成為 EVO 格鬥遊戲電競比賽的新寵嗎？熱愛格 game 的玩家可以期待一下。

ARCANE（奧術） LoL 主題動畫（官方圖片）

ARCANE（奧術）

LoL 一直都有推出動畫創作，大多是交代英雄故事，或新英雄首次公布時推出。LoL 的動畫制作深得玩家喜愛，之前的 K/DA 女團 MV 更有力和韓國女團的媲美。Riot Games 今次也將回應玩家的要求，投入連續動畫制作，名為「ARCANE（奧術）」。預告中看到，動畫的風格維持以往英雄故事的特色，偏向歐美風。動畫最後為玩家帶來驚喜，就是吉茵珂絲帶來經典的笑聲登埸，並向玩家強調將會在動畫中看到 10 年有 LoL 的角色。

PVE 多人合作玩法，角色也明顯由 LoL 中參考過來（官方圖片）

Project F

繼續也是 LoL 主題的新計畫，《Project F》的內容雖然不多，只有在 10 周年直播片段中飛快略過，不過這就已經吸引到筆者的注意。《Project F》是 Riot Games 打算把 LoL 放到各平台的方案，而且不是 moba 玩法，反而更似是《Diablo》多人合作刷副本的遊戲。這隻遊戲是《符文大地傳說》外，筆者最期待的 Riot Games 新遊戲。

Project A 射擊遊戲（官方圖片）

Project A

最後一隻公開遊戲畫面的遊戲，就是第一人稱射擊遊戲，Riot Games 稱其為《Project A》（A 計劃）。從遊戲的畫面看來，玩法類似《OverWatch》的技能向遊戲，並非正式的槍械射擊。玩家用不同的角色，使用特殊的能力進行攻擊或防禦，甚至復活隊友。值得一提的是，《Project A》是現計劃中，唯一不使用《英雄聯盟》（LoL）背景和角色遊戲，將使用地球為背景，世界觀也會重新設計。失去 LoL 的加持，《Project A》能否成功就要受決於 Riot Games 能否突出現有射擊遊戲的框架，特別是與《OverWatch》的分別。但暫時的遊戲畫面，的確令玩家們震驚，畫質只能和經典的《CS 1.6》比較。《Project A》將在 2020 上半年推出更有消息，希望到時可看到更高完成度的作品。