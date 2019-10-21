《The Surge 2》機甲狂潮2：瑕疵雖多但仍可一玩【宅民Game評測】

【宅民Game評】有「科幻Dark Souls」外號的遊戲《The Surge 2》機甲狂潮2中文版已推出一段時間，筆者稍早時份完成了遊戲，以下送上簡評。

Disclaimer：筆者並沒有玩第一代。

海納百川 自成一派

今時今日，「魂系」遊戲（英文多稱為Souls-like、Soulsborne）早已經發展成一個遊戲種類，討論是不是抄襲/有多少借鑑已然沒多大意義了，就像沒有人會說橫向動作遊戲就是抄惡魔城/洛克人一樣。不過有趣的是玩The Surge 2時可見不少其他大作的影子，例如它在魂系遊戲的基礎上（精力制、slash and hack、翻滾、沒有垂直跳躍等）上引入類似《戰神》（God of War）的等級機制：將敵人等級分為1至10，擊倒敵人會掉落相應等級的強化素材。

玩家裝備也和敵人一樣分成1至10級，使用必殺技打倒敵人就會掉落相應等級的強化素材，讓玩家強化武器和防具。

至於Dark Souls系列經典的「元素瓶」（回復體力），The Surge 2就將此機制加以變化成為「電池」：玩家在攻擊時可以累積電池，電池能夠用來回復HP、施放Buff（各種注射劑）以及使出必殺技等。而電池有累積上限，而且不使用/無法使用時過一段時間就會自然消失，因此並不（完全）是一直劈就可以無限回復。

而The Surge 2最有自己特色的地方是其部位鎖定系統（其實Dark Souls和Bloodborne也有，但只有少數敵人有多於一個部位可以鎖定，並不是遊戲的重心），所有敵人都有多個部位如頭、身體、手腳等可以鎖定，而各部位均有一定裝甲值，將任意部位裝甲值打完後便可以使出必殺技，一擊打倒對手的同時還可以獲得敵人該部位的裝備以及強化素材。以上種種全部結合起來就形成了The Surge 2自成一派的玩法和有趣的戰鬥系統：一路過關斬將、對各敵人的不同部位使出必殺技來收集機甲和武器。

可瞄準不同部位打擊，加上叮叮噹噹的金屬敲擊音效，打起來手感很不錯。

動作爽快 大量武器玩出高自由度

遊戲的畫面質素在現今3D動作遊戲雖然可說是不錯，但肯定說就不上頂級了，但是出色的流暢度和良好的打擊感彌補了畫質的不足；在PS4上有著穩定的60FPS，而打擊感更是不俗，完全不會有「斬空氣」的感覺。特別一讚遊戲的音效頗為出色，使出必殺技時大量運用電影感十足的slow motion及重低音效果，相當痛快。每種武器對不同部位使出的必殺技都有專用動作，總言之使出必殺技的一刻就是遊戲體驗最佳的時候

個人十分喜歡本作的武器造型，很有cyberpunk感覺，自由度也十分高，玩家可以裝備多把武器在戰鬥中隨時切換；也可以說本作最大的樂趣就是在於使用近未來風格的武器和裝甲來砍殺，摸索如何運用各種武器的不同動作來打倒敵人。

關卡設計不俗但是地圖和內容量均偏少

一個可能很多人會不滿的地方是敵人種類並不多，由頭打到爆機可能只得十多種敵人（個人倒是沒太大所謂）；反而比較在意的是Boss數量太少（10隻左右，還有好幾隻是重覆的），須知魂系遊戲一大樂趣就是打Boss，升了等級配了裝備都是為了打Boss呀！Boss數量不足是本作一個很大的缺陷。

總共會打幾次的探索者...

另外一點就是地圖實在太細了，根本不夠喉不夠過癮：The Surge 2的地圖規模比起黑魂系列要細小得多，體感只有Dark Souls 3的五分之一（其實應該連五分一都不到）；若非到遊戲後期才能使用傳送，應該10小時左右就能爆機了。雖然遊戲的地圖設計可說得上是不錯（不要拿黑魂1來比就是了），因為是現代都市場景，各關卡都有多層結構和大量高低差地形，在路線、地形設計以及捷徑的位置，都可見製作組有下到心機和工夫（尤其是聖火大教堂的設計已差不多達到黑魂的水準了，個人相當滿意）；但也正如此才覺得地圖不夠大很遺憾啊...

地圖就那麼大，換了是黑魂最少都有二三十個地區...

瑕疵略多 若多作打磨能令遊戲更上一層樓

很多時一隻遊戲的好壞、質素高低除了看其機制、劇情、音樂等內容，往往更加在細節中體現；普通遊戲和好遊戲、好遊戲和神作之間的差距往往就是看細處有沒有打磨好。而The Surge 2在這方面就明顯地粗糙。雖然遊戲的節奏和打擊感都不錯，但同時物理引擎就相當糟糕，最明顯就是打欄各種木箱時，不少碎片會「懸浮」停在半空中，造成極詭異的視覺效果。

以奇怪方式爆開的木箱

另外遊戲的翻譯質素亦頗為參差，最過份的是玩家在遊戲中各處可以拾到錄音帶，可從錄音帶了解劇情和世界觀，但這些錄音帶的播放（Play）居然翻譯成「遊玩」！這大概不能怪拿著字稿來翻譯的譯者，但校對和quality assurance肯定是沒有做好。另外遊戲也實在有點不穩定，筆者個人玩到爆機期間總共彈Game 3次（PS4版），雖然遊戲有自動存檔不會丟失進度，但玩著玩著突然彈game看藍畫面確實令人十分不快...

「遊玩」音訊紀錄

總結：喜歡魂系、動作遊戲、Si-Fi或是Cyberpunk都可以一試

以上說了很多遊戲的缺點和不足之處，但也不是什麼致命的缺陷，正所謂暇不掩瑜，The Surge 2有著爽快的動作玩法、良好的地圖設計以及出色的近未來Si-Fi風格，可算是款不錯的遊戲。如果內容量再多些、將細節再加以打磨，就能成為值得一玩的佳作了。從遊戲結局來看故事仍未完結，讓我們期待一下The Surge 3會否終將成長至能和黑魂相提並論的佳作吧！