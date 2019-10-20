GameBoy屏幕高清化主機推出！玩盡GB、GBA、GG、NGPC等經典遊戲

GameBoy高清版重出江湖？由專門製作懷舊遊戲主機的Analogue最近公布將會推出可以玩GameBoy所有遊戲的手提遊戲機「Analogue Pocket」，而且更對應GG、NeoGeo Pocket等懷舊手提遊戲！

GameBoy相信是不少機迷都曾經接觸的手提遊戲機，Nintendo任天堂於1989年推出，之後曾經推出過不少改良版本，就好像輕量化的「GameBoy Pocket」、加了背光的「GameBoy Pocket Light」、由黑白升及為彩色屏幕的「GameBoy Color」以及後期的加強版本「GameBoy Advance」。這些都是Switch、3DS甚至是NDS的前身，相信不少玩家就算沒有擁有，都曾經試玩過的遊戲機。

可以對應多達二千多款GB、GBC及GBA遊戲（Analogue官方圖片）

今次由專門開發「第三方」懷舊遊戲主機的Analogue所開發的新機「Analogue Pocket」，就將GameBoy大幅強化，由屏幕昔日的160×144，升級至1600×1440，而且改由更漂亮的LCD顯示，畫質大幅提升。

另外，Analogue Pocket對應最舊的GameBoy遊戲外，GameBoy Color及GameBoy Advance遊戲都可以直接即插即玩（超過2千多款）。另外亦可加轉插，隨時玩想當年其他手提機舊作，包括Sega GameGear（GG）、NeoGeo Pocket（NGPC）、LYNX等。最重要是，這台手提遊戲機並非以「軟件模擬器」，而是「硬件」去運行遊戲卡帶，表現比起市面上其他專玩懷舊遊戲的手提機，或手機的模擬器玩，遊戲運行反應以及兼容性更高。

對應GB遊戲外，另加轉插可以玩其他懷舊遊戲（Analogue官方圖片）

玩家亦可以另購底座，將Analogue Pocket插在座上便可以直接利用HDMI將遊戲影像投射上大電視之上，然後再用藍牙手掣遊玩。

Analogue Pocket預計2020年推出，售價為199美金（大約$1600港幣）。雖然看起來頗為昂貴，但這些主機生產數量不多，有興趣的玩家還是留意開訂時間，及早出手。

Analogue Pocket更多圖片細節（點下圖放大）

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Analogue官方網站：按此