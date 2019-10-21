MMORPG《Final Fantasy XIV》資料片「漆黑的反逆者」最新 Patch 5.1「白色誓約、黑之密約」有大量《Nier 尼爾自動人形》元素，並會推出最新24人副本「YoRHa：Dark Apocalypse」。

SQUARE ENIX 在 PC／PS4／Mac 等平台發行的旗下知名 MMORPG《Final Fantasy XIV》，資料片「漆黑的反逆者」最新 Patch 5.1「白色誓約、黑之密約」將在 10 月 29 日正式實裝，今（18）日公開的製作人直播當中，對於最新的 24 人副本「YoRHa：Dark Apocalypse」公開了最新 PV 與改版相關情報。

Nier X FF《Final Fantasy XIV》公開5.1最新PV與改版情報

24 人副本「YoRHa：Dark Apocalypse」

作為改版重點之一就是與《尼爾：自動人形》合作的新副本，在這次展示的廢工廠地圖上可以看到許多《尼爾：自動人形》的物品，像是機器人、販賣機等等，神秘的 NPC「2P」將會為玩家帶來怎樣的故事內容就要等實裝後正式揭曉。

在 5.1 版本將實裝的全新討滅戰，與 5.0 公開的兩個極討滅戰比起來，極哈迪斯招式演出的部分變多，所以整體戰鬥時間拉長，因此報酬的代幣會變成兩個。

極哈迪斯討滅戰

製作人在直播當中進行新作實機演示。

戰鬥職業的修正

5.0 推出以來，不少玩家對於部分職業的操作、強度以及一些技能提出不少意見，這次針對忍者、侍、召喚士等職業進行修正。尤其對於忍者的修改相當大，對於習慣使用忍者的玩家來說在操作上需要一點時間去適應了。至於其他職業的詳細修正內容就有待「Patch Note」正式公開。

戰鬥職業的修正

採集&生產職業大改修

在 5.1 版當中，生產職業可以從配方當中快速找到原料出處；分解將不會失敗，能百分百將物品分解成素材，其中也會出現稀有素材。

採集&生產職業大改修

實際操作界面

伊斯加德重建

與「多瑪城重建」一樣，主要以採集&生產職業為主的副本。由於「蒼天街」受到了巨大的破壞而變成廢墟，為了讓街道恢復為原本的模樣，玩家要幫忙收集素材為重建出一份心力。重建的狀況會根據該伺服器參與人員進度而改變，但工作途中也可能會失敗要注意。參與重建任務可以獲得「復興卷」，能夠交換限定商品。

伊斯加德重建

金典新遊戲

《FF XIV》之中最有名的遊樂場所「金典」，在新增多瑪式麻將後不只一般玩家以外，也吸引了許多愛玩麻將的人加入；在金典裡面有各式各樣的遊戲活動，這次新增的「一閃！斬魔三昧」（一閃！斬魔．デ．三昧），玩家不只要閃躲武士斬斷的竹子，途中還會出現 Bonus 機會，能否看清楚竹子掉落方向是這個小遊戲的成功關鍵。

新增的「一閃！斬魔三昧」（一閃！斬魔．デ．三昧），玩家不只要閃躲武士斬斷的竹子，途中還會出現 Bonus 機。

能否看清楚竹子掉落方向是這個小遊戲的成功關鍵。

新蠻族「妖精族」任務

居住在第一世界森林裡的種族，居住的地方充滿甜美可愛的幻想風格，對喜歡在遊戲內拍照的玩家來說又新增一個拍照的好地方。

PVP 修正

NEW GAME+系統演示

絕亞歷山大討滅戰

《FF XIV》當中高難度副本中堪稱難度最高的「絕」系列第三彈，要挑戰的是曾經打過的機工城 BOSS 們，它們將以更加強大的姿態出現在玩家面前，想要挑戰高難度 BOSS 的玩家敬請期待！

絕亞歷山大討滅戰實機演示

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO