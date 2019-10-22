Ubisoft首次在台舉辦「UBIDAY」！12月搶先試玩《Watch Dog 3》

旗下擁有《刺客教條》、《全境封鎖》、《Just Dance舞力全開》等暢銷品牌的知名遊戲發行商Ubisoft宣布，今年將引進過去於日本東京舉辦的大型玩家盛會UBIDAY首次在台灣舉辦，12月7日、8日一連兩天在台北華山藝文特區西二、西四倉庫為玩家帶來未上市遊戲《Watch Dog看門狗：自由軍團》實機展示、今年首次收錄蔡依林曲目的《Just Dance 舞力全開2020》和《火線獵殺：絕境》在內等新作試玩，更有精彩舞台活動、電競賽事、官方週邊商品銷售以及Cosplay走秀等活動與玩家同樂。

自2012年《刺客教條3》起在台灣成立中文化工作小組，致力於本地化製作以及在地化行銷、社群經營；2016年起首次參與台北電玩展並以《湯姆克蘭西：全境封鎖》盛大展出，多年來持續深耕台灣與香港在地市場，為玩家打造豐富的遊戲世界以及身歷其境的冒險旅程。本次透過UBIDAY玩家活動希望能更進一步拉近與粉絲玩家的距離，展示旗下最新的遊戲作品、帶來豐富的活動與內容來回饋長期支持我們的廣大社群玩家。

即睇本次現場展出內容▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

「我們很高興今年能首次在台灣舉辦Ubisoft獨立的玩家活動，和喜愛我們遊戲的粉絲們面對面互動，不只是玩家，也希望Coser、粉絲藝術創作者、內容創作者能齊聚一堂」，Ubisoft東南亞市場行銷總監張志豪表示：「Ubisoft的遊戲橫跨不同主機平台，更串連起不同年齡世代、全球不同國籍族群語言的玩家，我們不僅將歐美3A遊戲中文化帶進台灣市場、也希望能將台灣好的事物推上國際舞台，包含今年我們爭取到將Join蔡依林的『怪美的』一曲首次收錄進今年全球版《Just Dance舞力全開2020》遊戲40首內建歌單之中，讓全球玩家都能感受來自台灣的亞洲天后無窮魅力」。

豐富的舞台活動將帶來緊張刺激的《虹彩六號：圍攻行動》社群賽事最後線下決賽及《英靈神殿大亂鬥》現場格鬥名人表演賽，並將舉辦Cosplay舞台走秀活動，開放所有扮演Ubisoft旗下遊戲角色的Coser同場較勁。其他UBIDAY精彩活動內容還包括多款官方週邊商品販售、遊戲主題拍照區、Ubisoft Club獨家遊戲內獎勵等等，更多精彩活動內容將陸續公開，敬請期待！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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