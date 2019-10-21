TOMICA x LOG-ON賀20周年　玩遊戲奪金色Honda、Nissan限定版車仔

玩具車名牌TOMICA同家品店LOG-ON大纜都扯唔埋？非也！趁LOG-ON創立20周年，兩大品牌特別聯乘，除了推出一系列特別版車仔外，更有香港獨家限定產品，車迷們必搶，本文就詳細為大家講解入手方法！

香港生活用品連鎖店LOG-ON相信人人都去過，但原來它已開業20年，為隆重其事官方和TOMICA合作大搞20周年活動，不止有特別版車仔發售，還於即日至11月6日在又一城及朗豪坊等指定分店設立「LOG-ON X TOMICA Birthday Party」場景。其中又一城更有LOG-ON 20周年貨車巨型包裝盒佈置，TOMICA車迷當然要去打卡留念。而今次活動重點，就是顧客只需要到指定LOG-ON分店拿取一張遊戲紙完成TOMICA遊戲，再到收銀處付款，便可以得到一架會場特別限定車！一共有7款以供抽取，其中兩款更是金色的Honda S660 2017及Nissan X-Trail，如此罕有車迷定必心動。

TOMICA x LOG-ON 20周年活動，力推全球獨家香港限定版，一文教大家入手金色Honda同Nissan型車。

點圖放大看7款抽選限定版車仔：

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兩款全金車實物超有型！

會場發售特別版TOMICA

除了抽獎以外，會場同時還有限定版TOMICA Event Model發售。一系列14款Event Car各有特色，無論跑車、動物車或旅遊巴都一應俱全，當中兩款更是首次於香港推出，包括No.22 Daihatsu Midget及型爆「紅牛」No.23 Lamborghini Murcielago。另外，真正為香港LOG-ON 20周年獨家而設的「LOG-ON x TOMICA貨車」，以品牌藍色的車身及貨斗，配合閃亮的銀色車頭燈、泵把及車鈴，由車頭到車身都加入了LOG-ON 20周年元素，提供LOG-ON 20周年logo貼紙給fans粉飾車身。貨斗方面，TOMICA邀請了LOG-ON「MF BEAR」設計師繪畫車身圖案，車頂印有「おめでとう 20th anniversary」的日文字句。十分精美！貨車一套五款車身設計，只要購買一架貨車，就會附送由TOMICA特別設計的車身貼紙及附有獨立號碼的珍藏紀念卡一套，換言之買夠五架車，分別貼上四套貼紙，即可集齊一套五款LOG-ON x TOMICA車隊，更有收藏價值。



TOMICA x LOG-ON 20周年限定版貨車，售價：每架HK$69

特別版貼紙可借買家自由配搭。

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