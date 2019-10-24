日本母親手繪超精細ZELDA:BOTW地圖　道具全收錄比遊戲地圖更仔細

對比起懂得全體二連擊的媽媽，可能有人更羨慕這位真實的神級自製地圖攻略Gamer媽媽。近日有日本人就於Twitter上發表自己媽媽的偉業，令一眾機迷感動又敬佩：

一位日本人 はじめるめる 於Twitter上發表一張ZELDA:BOTW（薩爾達：曠野之息）的地圖相片，無論地形及內容都超級仔細，原來是由其媽媽手繪出來。他表示自己的母親繪畫了地圖，將所有的巨人、巨石怪、人馬怪、祠，連道具、鍋子、コログ（Korok Seed，小妖精的收集道具）等，全部都標記在地圖上，而且更是在遊戲中以徒步的方式逐一逐一繪畫出來。他笑稱指此張地圖是「惡魔的產物」，連伊能忠敬（江戶時代地圖測繪家）也會嚇一跳。

因為這種手繪地圖實在太驚人，Twitter上立即有熱烈反應，はじめるめる 及後也貼上原整Size的相片，可以看到地圖以二十多張紙拚合而成，極之大張而且完整。兒子更解說媽媽繪製的原因，就是因為遊戲內的地圖雖然有標記功能，但是標記數目有限制，無法把全部道具及內容標起來，所以母親就索性自行繪製，把所以東西都記下。