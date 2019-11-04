ZARA Pokemon彈力尖頭短靴　腳踏精靈球　望落好易跣腳仆親？

【Pokemon／精靈寶可夢／寵物小精靈】 Pokemon 新作《劍／盾》就出，ZARA趁勢推出了一對前衛十足的「Pokemon形鞋後跟彈力短靴」，其高跟位竟然係兩個精靈球！有網民就話：「Pokemon那麼可愛點踩得落！」

都幾難估到ZARA會推出一對用精靈球做高踭的短靴。這對咁cult的單品從ZARA中國網店上面可以睇到，似乎暫時是大陸限定商品。

ZARA竟推出一對用精靈球做高踭的中筒短靴。

此對高跟中筒短靴身表面似乎是網面布料，彈力拼接裁剪，設計上亦都有點似adidas Ultraboost、Nike Air Presto Ultra Flyknit之類的襪鞋，秋冬著保暖。窄尖頭其實會令到穿著者的腳形顯得修長。不過高跟位兩個精靈球就好過癮好有玩味。造工算仔細，高度約為5厘米，連中間白色按鈕的細節也還原得好分明。

雖然話就話5cm直徑不高，不過學阿叔話齋「波係圓嘅」，踩住兩個精靈球都應該幾易重心不穩仆低。而且好玩還好玩，基本上兩個波同對靴的時尚感完全違和，相信要有一定「恥力」先敢著出街。因此有網民話ZARA今次這對單品收藏意義大過使用吧。

ZARA「精靈寶可夢形鞋後跟彈力短靴」在中國官網售359人民幣（約港幣400元），其實算抵玩。