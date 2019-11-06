【PS4／Switch】《P5S》女神異聞錄加無雙玩法　2月20日推出

日本 Atlus 預定於 2020 年 2 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，旗下人氣 RPG《女神異聞錄5》系列最新作兼首款動作 RPG《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》（Persona 5 Scramble The Phantom Strikers／ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ），官方特地推出首次生放送節目，並於節目中公開有關本作的最新情報讓玩家們確認。

本作為 Atlus 與光榮特庫摩旗下人氣動作遊戲《無雙》系列開發團隊 ω-Force 共同合作開發，《女神異聞錄5》系列首款的動作 RPG 遊戲，遊戲中將會以前作《P5》結束的半年後，原本的角色們都升學成為大學生的暑假作為時間背景（但不是《P5R 女神異聞錄 皇家版》之後），玩家們將再度與心之怪盜團的夥伴們一起巡迴日本，挑戰各式各樣的事件，並透過劇情見證怪盜團夥伴們的成長。

而除了原本的怪盜團夥伴外，在這次遊戲裡，也將會有新角色登場，例如像是本次新登場，可以讓玩家們使用，只記得想成為人類好友，其他以外的記憶都完全喪失的神祕少女「蘇菲亞」（ソフィア），以及與「Joker」等主角們在異世界相遇，並提供主角們各種幫助的搜查官「長谷川善吉」等等。而在「澀谷篇特集影像」中，以充滿個性的歌聲與流行而造成巨大風暴的偶像「柊愛麗絲」（柊アリス），也將會在本作中登場，玩家們可以透過官方這次釋出的影片，確認有著遊樂園風格的異世界澀谷的模樣，以及雙葉向愛麗絲之城前進的畫面等等。

而官方也表示，在這次的《P5S》中，戰鬥也將會是玩家們所不能錯過的重要一環。相較於之前的 RPG 玩法，這次遊戲將採用《無雙》動作類的操作設計，基本操作都承襲過去《無雙》的操作玩法，玩家們可以透過通常攻擊鈕的連打來維持攻擊，並透過按鈕的組合施展出各式各樣華麗豐富的招式。同時遊戲中也將會採取與《無雙》系列相同的等級成長養成制設計，並將會把過去《P5》中玩家們所熟悉的槍擊、Persona 的技、屬性所帶來的弱點與耐性等要素融入其中，讓玩家們體驗不同於之前《P5》的全新遊戲體驗！

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最後官方也宣布，PS4 版的玩家們如果有保留之前《P5》或《P5R》的記錄存檔／Switch 版玩家如果有玩《任天堂明星大亂鬥 特別版》的記錄存檔（有沒有下載 Joker 皆可），如此一來就可以取得特別連動 DLC（DLC 內容為可將《P5R》先制攻擊時的專用戰鬥曲「Take Over」變更為普通戰鬥曲），有興趣的玩家們到時可別錯過入手！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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