【Bus Controller Simulator】巴士司機模擬器大家可能玩過，並非新鮮事；不過作為一個巴士票務員的生涯會是如何？Bus Controller Simulator日前於STEAM上公開，以當上一架巴士上的票務員為己任模擬遊戲，每日過著驗票、處理乘客問題、保持車廂清潔的生活，發現有人沒買票「搭霸王車」更可嘗試一腳把他踢出車廂，夠治癒！

巴士又殘又舊，但要在《Bus Controller Simulator》成為一個出色驗票員不容易。【Atomic Jelly ＠STEAM】

懲罰霸王客

由PlayWay S.A的Atomic Jelly開發的獨立遊戲《Bus Controller Simulator》，原作者在宣傳中表示，2019年近2億乘客使用公共交通工具，並行駛近3000萬公里，但分析過後發現確定超過1/3乘客都沒有持有有效車票。令每年損失估計達數百萬美元；玩家在遊戲中為這巴士公司票務員，要捉拿並懲罰所有在巴士上不遵守規則的人，玩家可以「為所欲為」：罰款、譴責、甚至暴力踢他出巴士，亦要保障車廂外觀整潔甚至更換及修理損壞的部分或更換零件等工作，原來除了司機外，維持車廂整傑及確保乘客有付足夠車資亦是票務員的日常！

最新公開的影片中，《Bus Controller Simulator》日常要面對的工作，包括檢查乘客的巴士券，當有乘客因為無車票關係，可以決定將搭霸王車的乘客踢走；另外亦有機會發現車內有小偷，在車內偷竊的下場竟然就是「私了」，擊倒小偷後亦是踢出巴士外。

+ 3 + 2

遊戲以確保巴士公司獲得合理收入為大前題，對不付車費的乘客要勤加驗票，同時車內有罪案發生，都要「即時處理」，避免不必要車費損失。另外一提的是，巴士車內事無大小，都要由玩家一手包辦，發現車內有污績，玩家都要清除垃圾外，同時不停地檢查巴士上的配備是否足夠，必要時要盡快清浰理及更換零件等工作。

車廂內有欠缺清潔部分，玩家要協助清理 【Atomic Jelly ＠STEAM】

每晚夜夜笙歌的乘客，每日就交由玩家清潔車廂【Atomic Jelly ＠STEAM】

《Bus Controller Simulator》現時未正式確定遊戲推出日及售價，只開放STEAM平台上網購遊戲。

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