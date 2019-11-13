《多啦A夢》第一話有六個版本？50週年「第0集」完整收錄12月發行

為紀念《多啦Ａ夢（舊稱：叮噹）》問世 50 週年，睽違 23 年的新書「多啦Ａ夢 第 0 集」即將在 12 月 1 日發行，傳說中有六種版本的《多啦Ａ夢》漫畫第一話，將以全新彩頁重新再現。

小學館為學齡前到小學低年級的讀者推出了「好孩子」、「幼稚園」、「小學一年級」、「小學二年級」、「小學三年級」、「小學四年級」六本雜誌，在 1970 年 1 月號開始於上述六本雜誌連載的《多啦Ａ夢》，也為了讓六個年齡層的讀者都能理解，於是畫了六個版本的第一話。後來收錄在正式單行本中的是在「小學四年級」中連載的版本，又經過修正與加筆才變成我們所知道的《多啦Ａ夢》故事開頭。

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這次即將發行的「多啦Ａ夢 第 0 集」將當時在六本雜誌中的第一話以最原本的姿態收錄，還有將作者藤子‧Ｆ‧不二雄截稿前突來的靈感以對話框具現化的「多啦Ａ夢 傳說中的預告頁」、紀錄漫畫《多啦Ａ夢的誕生》，以及《多啦Ａ夢》連載開始年代的背景解說、報導等，可說是一本可以窺見《多啦Ａ夢》作品誕生背後故事的重要書籍。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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