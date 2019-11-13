Granblue Fantasy:Versus 碧藍幻想格鬥　PS4亞洲版同有玉髓 Code

《Granblue Fantasy:Versus》碧藍幻想 PS4 對戰格鬥遊戲宣布亦會有亞洲版本，而且內容亦包含了日版附送的連動贈品，更有提供限定版。

由 Cygames 企劃及格鬥遊戲名廠 Arc System Works 開發的 PS4 專用對戰格鬥遊戲《Granblue Fantasy:Versus》將推出台灣、香港、韓國及東南亞地區的版本，遊戲亦有齊實體版的「普通版」、「限定版」；下載版的「普通版」、「角色套票組」、「Digital Deluxe」五個版本。而且無論是哪一個版本，都有贈送原手機/網頁遊戲 Granblue Fantasy (GBF) 的連動贈品，可從「日緋色金」、「金剛晶」、「賽菲拉玉髓」或「大馬士革骸晶10個」任選一組 (一個帳號只能使用一次)。

GBF VS 實體限定版，有CD、美術集、PS4主題等等 (SEGA GAMES)

此種送遊戲內貴重道具的商品行銷對 GBF 來說已經見怪不怪，早前 Cygames 的 Granblue Fantasy 動畫、馬娘動畫、Mysteria Friends 動畫等 BD 製品都有贈送金磚（日緋色金），但是需要全套 DVD/BD 購買才有。今次單是一款 PS4 遊戲就可選金磚，或更貴重用以取得轉世賢者的材料之一玉髓，可以說是對騎空士的莫大誘惑。

亞洲版一樣有四選一，騎空士不用擔心了 (SEGA GAMES)

不過《Granblue Fantasy:Versus》也並非「掛羊頭賣狗肉」，Arc System Works 開發的格鬥遊戲質素有保證，詳情可參考早前的封測 BETA 介紹。而除了單純的對戰格鬥之外，遊戲亦已公布會有 RPG 模式，可以單人或二人進行橫向過關、打BOSS 式的冒險，亦有手機版的武器盤、技能及角色培育元素。