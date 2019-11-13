「Uniqlo x 河村康輔」《龍珠》新系列 UT 重現經典情節【圖輯】

【龍珠 Uniqlo UT 第二彈】動漫作品主題的 Uniqlo UT 一向深受不同動漫迷歡迎，而在 11 月底發售的新系列更加堪稱「元氣彈」級數，事關今次的 UT 不單是《DragonBall Z 龍珠》主題，Uniqlo 方面更找來日本知名藝術家河村康輔親自操刀製作圖樣，比之前推出過的款式更「潮」！

河村康輔擅長拼貼風格創作，今次的 UT 中亦不乏這種題材發揮，除了主題圖案將歷年的主角與敵人共冶一爐，在 Uniqlo 公布的系列型錄中可以見到它將悟空、菲利等經典角色都進行了拼貼處理，風格獨特。

另外，今次的 UT 推出日期已值秋冬，故 Uniqlo 方面的款式亦不止短 T-Shirt，連衛衣、長袖 T-Shirt 都有：【點圖放大】

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除了拼貼系圖案之外，今次系列中更有些抽取了經典角色元素、名場面再放入設計的款式。【點圖放大】

悟天、杜拉格斯的雙人款式，拼合即成經典的「融合」動作畫面

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此系列龍珠 UT 將會在 11 月 22 日率先在日本發售，價格由 1500日圓 至 2900日圓 不等，而香港市場雖然暫時尚未有消息會推出，但按照慣例應會有部份款式在下季引入，當然到時就未必會見到長袖款式了。