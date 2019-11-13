Blizzcon 2019 暴雪嘉年華總結影片：寄望未來會更好

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Blizzcon 2019 暴雪嘉年華 2019 有不少重大發布，之前亦已作出相關報導，以下為總匯今年暴雪嘉年華重點的影片，以及恆仔現場試玩感想。

今年的重點發布有Diablo IV、鬥陣特攻2以及魔獸世界的新資料片Shadowlands，想看更詳細的試玩感想的話，可參看以下文章：

【Blizzcon 2019】Diablo IV現場試玩後感：Diablo 2感覺返晒嚟！
【Blizzcon 2019】Overwatch 2試玩後感：PVE有如魔獸世界打副本
【Blizzcon 2019】Cosplayer圖集及現場照片．極多圖

簡單總結今年的感想，以遊戲發布內容來說，今年的公布令人頗為滿意（肯定比去年好得多了），回應了不少玩家對Diablo系列以及鬥陣特攻的期待；尤其是沒有拍賣場的Diablo IV公布絕對是喜聞樂見，Overwatch 2 鬥陣特攻2的PVE內容對喜歡其美術風格卻因不擅長PVP而卻步玩家十分親切。

然而唯一令人擔憂的是暴雪主席J Allen Brack在暴雪嘉年華開幕演說中的所謂「道歉」，根本只是一堆沒有內容的空話，給人的感覺是其完全不認為現時的方針有任何錯誤，令人擔心暴雪接下來開發遊戲或進行電競項目時，會否有更多的自我過濾或審查，以至開發人員無法放膽去創作理想的內容。身為遊戲迷，最不希望見到的當然是政治審查；雖然個人對J Allen Brack毫無信心，我還是衷心期待暴雪能找回初衷：「做最棒的遊戲」，畢竟我以及很多人都是玩暴雪的遊戲長大的。

【Blizzcon 2019】暴雪總裁向爐石聰哥事件道歉　但仍未取消處罰
【Blizzcon 2019】暴雪《暗黑破壞神 Diablo 4》實機畫面曝光
【Blizzcon 2019】《鬥陣特攻 2》正式曝光！PVE合作內容拓展劇情
【Blizzcon 2019】魔獸爭霸25周年紀念人類與獸人公仔簡單開箱
超音鼠 Sonic The Hedgehog 電影預告片重新出發 改善三大吐槽點
《多啦A夢》第一話有六個版本？50週年「第0集」完整收錄12月發行
《復活邪神3》經典高自由度RPG重製推出　超任版完整內容＋新要素
【乃木坂46】松村沙友理、高山一實15/11到台灣　出席聖誕活動
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。