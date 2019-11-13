Blizzcon 2019 暴雪嘉年華總結影片：寄望未來會更好

Blizzcon 2019 暴雪嘉年華 2019 有不少重大發布，之前亦已作出相關報導，以下為總匯今年暴雪嘉年華重點的影片，以及恆仔現場試玩感想。

今年的重點發布有Diablo IV、鬥陣特攻2以及魔獸世界的新資料片Shadowlands，想看更詳細的試玩感想的話，可參看以下文章：

簡單總結今年的感想，以遊戲發布內容來說，今年的公布令人頗為滿意（肯定比去年好得多了），回應了不少玩家對Diablo系列以及鬥陣特攻的期待；尤其是沒有拍賣場的Diablo IV公布絕對是喜聞樂見，Overwatch 2 鬥陣特攻2的PVE內容對喜歡其美術風格卻因不擅長PVP而卻步玩家十分親切。

然而唯一令人擔憂的是暴雪主席J Allen Brack在暴雪嘉年華開幕演說中的所謂「道歉」，根本只是一堆沒有內容的空話，給人的感覺是其完全不認為現時的方針有任何錯誤，令人擔心暴雪接下來開發遊戲或進行電競項目時，會否有更多的自我過濾或審查，以至開發人員無法放膽去創作理想的內容。身為遊戲迷，最不希望見到的當然是政治審查；雖然個人對J Allen Brack毫無信心，我還是衷心期待暴雪能找回初衷：「做最棒的遊戲」，畢竟我以及很多人都是玩暴雪的遊戲長大的。