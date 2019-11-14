騰訊欲開拓海外主機遊戲市埸　竟打算問任天堂借角色？

現時，不少中資遊戲公司積極和大廠合作，甚至直接收購成為大股東，極多玩家的《LOL》（Riot Games）和近期新聞不斷的暴雪也是騰訊所有。而騰訊的目光也將放到全世界上，打算推出自家的家用機遊戲，不過傳聞的方法令海外玩家們錯愕。

騰訊借用任天堂角色？

有一名匿名的騰訊內部人士向華爾街日報透露，指騰訊打算以歐美玩家為對象，推出自家的家用機遊戲，以達成拓展中國以外市埸的目的。更指出，騰訊異想天開的計畫，打算從合作公司任天堂手上借來角色，以任天堂角色製作家用機遊戲，並在任天堂的遊戲設計師身上吸收製作家用機遊戲的經驗。換言之，騰訊的計畫成功的話，就可以在遊戲市埸上見到 Mario（例子）頂住騰訊的名字出現在家用機上。

騰訊打算借用任天堂角色推出自家遊戲（Google 圖片）

任天堂會放人嗎？

眾所周知，任天堂對自家角色的保護程度是多麼誇張，幾乎不會允許他人使用（合作除外），單看日本街頭的卡丁車就知道，即使沒有任天堂角色打扮，他們仍不能接受。今次騰訊的想法應該是單方面的構思，筆者相信難以實行。加上，筆者也相當懷疑騰訊對於遊戲的製作方向，騰訊一向都以 PC 和手遊，這類容易課金的賺錢遊戲為主。家用機遊戲的吸金能力真的會讓騰訊心動嗎？筆者覺得不太可能。

中國人每年課金的數字難以想像，可怕的 VIP 系統更是「大抗」（Google 圖片）

中國遊戲市埸的問題

華爾街日報提到騰訊打算開發海外市埸，這就是比較容易理解的事，特別因為中國開始限制玩家和遊戲，如 18 歲以下玩家在晚上 10 點後不能玩遊戲﹑假日每天不可超過 3 小時，以及最嚴重的限制課金金額等。這個措施一出，就等於斷了騰訊的「米路」，如果仍死守中國的遊戲市埸，收入一定會大打折扣，所以騰訊其實是務必開發海外市埸。

同一網絡遊戲企業所提供的遊戲付費服務限制： 8 歲以上未滿16歲的未成年人用戶，單次充值金額不得超過50元人民幣（約港幣56元），每月充值金額累計不得超過200元人民幣（約港幣223元） 16 歲以上的未成年人用戶，單次充值金額不得超過100元人民幣（約港幣112元），每月充值金額累計不得超過400元人民幣（約港幣447元）

資料來源：華爾街日報（按此進入）