【Pokemon 寶可夢劍盾 攻略】Let's Go 版比卡超、伊貝入手法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】在全球均極受歡迎的遊戲系列《Pokemon》（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）最新作劍/盾 Sword / Shield 已經推出，相信一眾訓練員已急不及待在伽勒爾地區中冒險。但在開始大冒險之前，記得先去領取Let's Go版本的比卡超（皮卡丘）和伊貝（伊布）！

要在Pokemon 精靈寶可夢 劍盾中取得Let's Go!版的比卡超和伊貝十分簡單，你只需要有Let's Go比卡超/伊貝的遊戲存檔（應該沒有進度要求，問朋友借一隻來開個新save也可），在劍盾遊戲早期就可以入手。

然後開始遊玩劍盾，一直走主線取得圖鑑及極巨手帶後，坐火車離開起始城鎮「木桿鎮」，在曠野地帶（原本是前往機擘市，但因劇情關係會在曠野地帶下車）車站內會有兩個NPC，和他們對話即可取得Let's Go!版的比卡超和伊貝，正常遊玩下1.5~2小時便可到達。如果現時沒有Let's Go的遊戲存檔，也可以在之後回到這裡和他們領取比卡超/伊貝。

Let's Go!版的比卡超和伊貝可以進行極巨化，但是不能進化，因此都是觀賞和收集性質為主，對追求PVP的訓練員可能沒太大用途了。