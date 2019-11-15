【Pokemon 寶可夢劍盾 攻略】各下載內容取得法夢夢、喵喵怪入手

遊戲動漫
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【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】《Pokemon》（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）最新作劍/盾 Sword / Shield 已經推出，相信一眾訓練員已急不及待在伽勒爾地區中冒險。而Pokemon系列向來有不少配信（下載）內容，隨著遊戲推出已有不少內容可下載，以下說明入手方法。

1. 極具化喵喵怪

這是遊戲早期購入特典，在2019年11月15日至2020年1月15日期間，在遊戲中的神秘禮物畫面（在遊戲早期取得寶可夢圖鑑後，打開背包即可選）中選擇「透過網路接收」，就能取得特別版喵喵怪，玩家無須加入Nintendo Switch Online亦可領取。注意此特別版喵喵怪雖然可極巨化，但不能進化，同時每個save只可領取一次。

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2. Let's Go!版比卡超（皮卡丘）和伊貝（伊布）

取得方法請見以下文章：

【Pokemon 寶可夢劍盾 攻略】Let's Go 版比卡超、伊貝入手法

3. 幼基拉斯和心鱗寶的極巨結晶

如購買《寶可夢 劍／盾》合版（有齊兩隻game的版本）將附送2序號，能領取特別道具「極巨結晶」。使用這些「極巨結晶」後玩家便可夠挑戰特別的極巨團體戰，與遊戲初期不會登場的幼基拉斯（可進化為班基拉斯，港舊稱班吉拉）和心鱗寶（可進化成杖尾鱗甲龍）對戰，戰鬥勝利後即可讓對應夢可寶成為伙伴。注意極巨結晶每個save只能領取一次。

4. 精靈球Plus的夢夢

如果玩家持有「精靈球Plus」（和Pokemon Let's Go同時推出的精靈球型控制器），而又未領取其中的夢夢（夢幻）的話，可將「精靈球 Plus」與寶可夢劍盾連動，在劍盾中領取夢夢。

另外想當然的「精靈球 Plus」並不能用作劍盾的控制器。同時1個「精靈球 Plus」只能領取1隻夢幻，如已在Let's Go中領取，就不能再在劍盾中領取了；即使刪除儲存資料亦無法再次領取（但應該可以經Pokemon Home將夢夢傳送至劍盾）。

5. 先機球12個

如果是於Ninentdo eShop中購買下載版劍盾，可獲得12個「先機球」的特典序號，要要在2020年1月15日之前兌換。

6. 日本夢可寶商店特典

最後就是比較奢侈的特典，如果接下來會去日本旅行，可帶同主機至日本全國各地的寶可夢中心或寶可夢商店，能以現場配信方式領取在遊戲中露營時使用「咖哩食材和樹果」，每日限取一次。若果碰巧是你生日的話，更可領取比卡超（皮卡丘）或伊貝（伊布）一隻（每個save限取一次）。

【Pokemon 寶可夢劍盾】下載版會令Switch save卡報廢！點預防？
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