【X019】人氣RTS《Age of Empires 世紀帝國IV》戰鬥畫面首度曝光

微軟Xbox最新粉絲活動「X019」於英國時間11月14日在倫敦正式開幕，官方也於現場正式公開由 Relic Entertainment 所製作，預定在PC平台上推出，目前發售日未定的《Age of Empires 世紀帝國IV》最新實機展示讓玩家們確認欣賞。

身為官方旗下人氣即時戰略 RTS 系列作《Age of Empires 世紀帝國》系列最新作的這款四代，自 2017 年發表以來，便一直受到許多玩家們期待。而在這次官方所公開的最新實機展示方面，除了收錄遊戲內的最新畫面外，也特地公開本作大規模戰鬥的最新場景，讓玩家們欣賞在本作更加進化的美麗畫面表現下，所帶來的豐富緊張刺激即時戰略遊戲魅力！

《Age of Empires 世紀帝國IV》遊戲畫面公開！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

而隨著這次四代的最新實機展示公開，官方也同步釋出對應 4K 畫面演出，自即日起正式推出的二代重製版《Age of Empires II：Definitive Edition》的最新宣傳影片，喜歡系列作的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO