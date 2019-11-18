【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略　初中期推薦、容易進化汎用寵

《Pokemon Sword/Sheild》（寵物小精靈/寶可夢 劍/盾）今集有不少新玩家加入，雖然遊戲砍了一半的 Pokemon，但數量仍然是極多，不知道應該哪一隻會比較早進化，提升早期戰力，以下就提供一點推介。

早期進化的 Pokemon：

Pokemon 的進化每一隻也不同，主要是分有幾種類，最簡單的便是等級進化，其次是使用如「火之石」的道具進化，以及有連線交換進化。更多繁複的東西暫不詳述，以下就提供一些最簡單、遊戲初期已經可以進化而且實力不錯的 Pokemon，以協助前期順利進行：

方便散水：狐大盜 （偷兒狐 LV18進化）

偷兒狐於「1號通道」出沒，極早期LV18時便能進化成狐大盜。特性是「逃跑」一定能從野生寶可夢那裡逃走，在野外踩單車移動時非常方便，也有偷竊技能。

火灼敵人：大炭車 (小炭仔 LV18進化 > 大炭車 LV34 進化 > 巨炭山）

小炭仔於「3號道路」及「伽勒爾礦山」出沒，非常早期LV18便可進化。進化成大炭車後有「火焰之軀」灼傷敵人特性，火及岩攻擊也不錯，LV34時亦有「巨炭山」進化。

飛得起：藍鴉（稚山雀 LV18進化 > 藍鴉 LV38 進化 > 鋼鎧鴉）

稚山雀於「1號道路」極早前就可遇到，也很早期 LV18 可進化成藍鴉。藍鴉可作為飛行屬性的早期戰力，之後在 LV38 更可進化鋼鎧鴉有鋼屬性。

早期高能力之選：暴鯉龍（鋰魚王 LV20進化）

鯉魚王在很「木桿鎖」博士研究所旁的水池便可釣到，但它本身無攻擊性能，待在團隊內一直養到等級20，進化成暴鯉龍就能學習攻擊技，而且本身數值不錯。

全體攻擊：白蓬蓬（幼棉棉 LV20進化）

幼棉棉於「3號道路」出現，出沒率高。LV20便能進化成白蓬蓬，可作為非草主的早期戰力，飛葉快刀也能作為雙人戰時的全體攻擊。

高速特攻：雷電獸 （落雷獸 LV26進化）

落雷獸於「4號道路」出現，出沒率非常高。進化成雷電獸擁有較高的特攻及速度，作為攻擊手很不錯。

守護要害：喵頭目（喵喵 LV28進化）

喵喵於「4號道路」出現，出沒率很高。進化成喵頭目是鋼屬性有先天優勢，而且特性「戰鬥盔甲」不會被擊中要害，攻擊與防禦面都優秀。

水地屬性：鯰魚王（泥泥鰍 LV30進化）

泥泥鰍可於「機擎市」或「第二礦山」釣到，出沒率高。進化成鯰魚王，與鋰魚龍的飛行相反是水及地面屬性，技能也不錯。

高數值電系：顫弦蠑螈 (毒電嬰 LV30 進化)

毒電嬰可於「5號道路」從寄放屋取得，之後也會在「7號道路」出現。進化成顫弦蠑螈能力值大升，攻擊及電系技能亦很不錯。

龍頭地鼠（螺釘地鼠 LV31進化）

相剋屬性較少：螺釘地鼠在「伽勒爾礦山」出沒，機率不算很高。進化成龍頭地鼠是「地面」及「鋼」屬性，有著剋制少的先天優勢，而且攻擊技能都不錯。