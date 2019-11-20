【高達紀念日】美國紐約定立 Gundam Day 作者富野由悠季親臨慶祝

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【Gundam Day】美國紐約市議會日前為《機動戰士高達》誕生40周年舉行活動，邀請原作者出席 Anime NYC 慶祝活動，期間紐約市議會宣布定立「高達紀念日」（Gundam Day），未知能否享有公重假期呢？

Gundam Kits Collections報道，美國紐約市於上週六（美國時間11月15日）舉行的紐約動漫節 Anime NYC上，同場有慶祝《機動戰士高達》（Mobile Suits Gundam）誕生40年的活動，亦邀請 《高達》原作者 富野由悠季 出席；同時紐約市亦宣布一個高達迷振奮的消息，紐約市確認每年11月15日為「Gundam Day」（高達紀念日）！

《機動戰士高達》於1979年4月電視首播，至今剛好40年 【網上圖片】

以下為Gundam Global Portal於Facebook專頁的報道：

New York City recognizes November 15 as “Gundam Day” at Anime NYC, and Yoshiyuki Tomino participated the ceremony!

Gundam Global Portal 發佈於 2019年11月16日星期六

在Anime NYC的慶祝活動上，紐約市議會正式確認Gundam Day的證書，由紐約市第五區議會議員Benjamin Kallos簽發，並由《高達》作者 富野由悠季 接收。【點圖放大】

富野由悠季 出席紐約動漫節Anime NYC時的宣傳圖 【ANIME NYC官方網站】

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