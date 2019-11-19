Pokemon迷在攻略《寶可夢劍盾》之餘，銅鑼灣時代廣場有「Pokémon is Coming to Town!」聖誕節裝飾及活動，比卡超、伊貝，甚至連《劍盾》新御三家都會大量出沒！留意喔！

守在展區外的是巨型卡比獸，必影。

整個「Pokémon is Coming to Town!」聖誕節活動有大量靚靚影相專區，如比卡超、奇異種子、車喱龜、小火龍主題小屋，還有拍照館及「捕捉Pokémon印章」活動，而各小精靈亦有定時出沒跟你合照，即睇10大影相位。

地面廣場有6大Pokémon專屬小屋

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有大量影相位，比如地面廣場有巨型卡比獸及6大精靈主題聖誕小屋，包括比卡超、伊貝、小火龍、車喱龜、奇異種子（皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子）及《劍盾》新御三家敲音猴、炎兔兒及淚眼蜥，最後還有男孩子會喜歡的帥氣2米高超夢夢！上到2樓電梯大堂，最注目的當然是以多達50個3D精靈球組成的7米高巨型小精靈樹；樹下有3個1.5米高營地帳幕。最後記得到拍照館玩玩自拍機，有多款精靈同背景可選，完成後照片可用QR CODE下載，大會加hashtag #HKTSPokemon跟同好share。

不時更會有比卡超、卡比獸出現，跟你合照。

尋找Pokemon印記、玩Pokemon GO!都有禮物？

在Time Square不同位置，你會發現到Pokémon印章，你可先去2樓免費領取1張印章咭，再好像玩Pokemon GO一樣逐一集郵。齊集8款印章後，可獲得行李貼紙。（每日限量、送完即止）此外，在活動期間內向時代廣場12樓的櫃台工作人員出示在「PokémonGO」捕捉到寶可夢的畫面，即可免費換領Pokémon布袋乙個。（數量有限，換完即止）

詳情請參考(https://www.facebook.com/Pokemon.Official.HongKong/)