Frozen 2只排第10！即睇2019十大動畫電影排名　你係咪睇過哂？

動畫電影的魅力不容小覷，討喜的鮮豔色彩和可愛角色形象，再加上經典電影配樂，和一般卡通不同的是，動畫電影有著能夠讓小孩大人都喜歡得不得了的劇情故事，既淺顯易懂又暗藏深意，有時甚至比許多劇情電影更讓人感動久久呢！ DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月區間的《網路口碑－動畫電影》Top 30，讓我們一起回味那些小時候看完笑哈哈，長大後卻有不同感受的經典，以及近年崛起的超紅動畫電影吧！

第10名：魔雪奇緣2（Frozen 2）

2013年《魔雪奇緣》上映後，冰雪女王愛莎（Elsa）可說是成為全球小女孩的女神，相隔六年上映的第二集故事背景則是首集事件發生的三年後，愛莎聽到來自北方的呼喚聲，整個王國卻面臨危險，因此愛莎和安娜、克里斯托弗、小白和斯特展開冒險之旅，和第一集不同的是，這次愛莎不再害怕自己的力量，將尋找力量的由來，並且用它來拯救王國！

2013年《魔雪奇緣》上映後，冰雪女王愛莎（Elsa）可說是成為全球小女孩的女神。（《Frozen 2》官網擷圖）

第9名：生日幻境

《生日幻境》故事講述女主角小茜在12歲生日前夕，經歷一段不可思議的旅程，可以說是一部以奇幻為主題，讓觀眾跟著主角一起發掘世界和感動的「公路電影」，跟著小茜在旅程中看見新奇美好的事物，感受世界其實是那麼地廣大，而自己的煩惱原來是如此渺小且微不足道，無論是小孩還是大人，都能帶著沒有負擔的心情，輕鬆享受這部電影。

《生日幻境》故事講述女主角小茜在12歲生日前夕，經歷一段不可思議的旅程。（《生日幻境》官網擷圖）

第8名：獅子王（2019）

2019年上映的《獅子王》電影可以說是向1994年的動畫經典致敬，「真獅版」以高水準虛擬場景和重新製作的經典配樂，滿足大家的兒時記憶，光是辛巴誕生、在榮耀石上被高高舉起的那一幕，搭配〈Circle of Life 生生不息〉的配樂，就讓人全身直起雞皮疙瘩，兩個版本同樣的都傳遞著經歷生死才能真正成長，並且學習承擔的精神。

2019年上映的《獅子王》電影可以說是向1994年的動畫經典致敬，「真獅版」以高水準虛擬場景和重新製作的經典配樂，滿足大家的兒時記憶（《獅子王》官網擷圖）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『動畫電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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