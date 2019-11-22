【STEAM Remote Play Together多人遊戲平台】面對Google Stadia 日前推出及盛傳Amazon推出雲端遊戲服務，Valve的STEAM遊戲平台上月推出了可供多人遊戲的「Remote Play Together」（遠端同樂）服務，讓Windows、Linux和macOS電腦平台可以透過internet與朋友一起遊玩；而Remote Play Together服務日前正式向所有STEAM玩家開通，更加入新功能：讓iOS、Android用家都可透過手機、平板與電腦玩家一起合作遊玩或對戰！

遠端同樂（Remote Play Together）服務於STEAM平台推出BETA後，日前正式開通服務。 【STEAM官網】

一個STEAM戶口多人遊玩

Valve表示，STEAM玩家可以只須在購買遊戲後安裝和啟動遊戲，STEAM玩家不論是使用PC或Mac的朋友，可透過STEAM Remote Play Together，或使用iOS / Android上下載及安裝Steam Chat及Steam Link App，便可以和遊戲主持人一同遊玩同一遊戲，而iOS或Android上遊玩的遊戲毋須購買遊戲，只要遊戲主持人實際購買了遊戲便可。

STEAM現可透過手機或平板，安裝STEAM app後與遊戲主持人於iOS / Android上分享遊戲，毋須購買。 【STEAM官網截圖】

STEAM Remote Play Together解說影片

支援Remote Play遊戲

STEAM上支援 遠端同樂 Remote Play Together 的遊戲，基本上視乎本身遊戲設計是否支援多人遊玩，STEAM亦為宣傳遠端同樂推出特惠計劃直至2019年11月25日，並分類為4人遊戲、益智合作、戰役合作、可重玩合作或對戰類遊戲，另外LEGO遊戲化作品亦是Remote Play Together 支援系列。

熱門支援遊戲【點圖放大】