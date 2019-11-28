日本動畫我的英雄學院「航海の唄」MV影射示威運動？香港人有共鳴

《我的英雄學院》第四季動畫已經播到第六集，亦即將進入本季最刺激的英雄同盟大戰「死穢八齋會」故事。而「酸欠少女」Sayuri 所主唱的片尾曲「航海の唄」，MV 在 11 月 27 日上架，不少網民發現 MV 的畫面和歌詞都與香港現況可以勾上關係，因此出現大陸禁播的情況 。熱血作品《我的英雄學院》動畫中的歌曲都受到觀眾喜愛（還記得上季 All Might 最後一戰的配樂），沒想到今季的片尾曲會因為另類理由而受世界關注。

「航海の唄」MV 出現多個象徵

「航海の唄」作為《我的英雄學院》的片尾曲，MV 由日本新世代歌姬「酸欠少女」Sayuri 的官方 YouTube 頻道上架，片中亦沒有《我的英雄學院》的人物，取而代之是 Sayuri 風格的畫面和各種令人聯想到近半年香港示威情況的事物。

雨衣人（Sayuri？）和戴上防毒面具的學生（「航海の唄」縮短版 MV 截圖）

以黃色為主調的 MV 由一個防毒面具從天而降開始，視點由城市中隨煙穿梭，到一名戴上防毒面具的學生醒來，Sayuri 才開始唱出歌詞。隨了這名戴上防毒面具的學生外，其他人都是一部手機，有如只出現在網絡上的人一樣。第二個令人聯想到香港的，是在 MV 0:41 秒時出現的身穿雨衣背對觀眾的人，相信關聯性也不必筆者多講。

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影射大學校園被圍？

MV 內的校園被重重封鎖，戴上防毒面具的學生獨自留守在用椅桌築成的「廢物山」之上，隨人們（手機／電腦頭的人）看到電視直播後，開始走進校園，戴上防毒面具，成為最初那名學生的同伴，甚至展開一埸「民間記者會」，向公眾發出信息，網絡上也不斷討論有關事件。

開初只有一名學生留守（「航海の唄」MV 截圖）

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歌詞極有共嗚

原 MV 有著中文字幕，令觀眾了解到日文歌詞存在住很多令香港人有共嗚的內容。令筆者「起雞皮」的一句，就是學生在倒下（睡著）同伴的身邊站起來，這時的歌詞是「只為捍衛不能失去的一樣東西」......

熱血歌詞可放大下圖了解：

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大陸禁播「航海の唄」

「航海の唄」昨日（27日）上架後，同時也被上傳到 bilibili（中國影片網站），不用香港人的回覆，大陸網民也自行解讀出 MV 疑似反映香港現況。因此，「航海の唄」很快就被 bilibili 下架，也很難再在中國的知名影片網找到這個 MV 。其實「禁播」的不只是大陸，「酸欠少女」Sayuri 的官方 YouTube 頻道之後也把完全版的 MV 收起來，只留下縮短版（沒有學校那一部分）。

《我的英雄學院》第四季劇情更熱血（《我的英雄學院》動畫截圖）

通形未吏生（通形百萬）大活躍，這篇章也令未吏生成為筆者最愛的角色（《我的英雄學院》動畫截圖）

過份解讀？

不少網民也覺得，這只是大家的過份解讀，防毒面具等元素一向是 Sayuri 會用的，這樣解讀有機會為 Sayuri 帶來影響。而筆者的想法是，可能防毒面具﹑學生的出現是巧合，但再加上民間記者會和雨衣後，就連日本人也「過份解讀」的話，很難令香港人不把 MV 和香港現況一起聯想。就算 MV 沒有影射，作為《我的英雄學院》的粉絲，這首 ED 和 MV 的畫面的確帶來了極大的共嗚和動力，最後除下防毒面具的一幕更反映出不少人的心願，令很多感動得表示已決定好要買碟支持。

作為漫畫派的筆者，《我的英雄學院》可說是少數同時動、漫都會看的作品，第四季對戰「死穢八齋會」更是最為期待的篇章。「雄英」No.1 的通形未吏生（通形百萬）在這後大戰的活躍，完美反映出《週刊少年Jump》的王道﹑熱血元素。為了想守護的事物（壞理）不惜一切，而超人學生也不只是出現在漫畫之中。

雖然原版MV已下架但也有熱心網民再次上載：