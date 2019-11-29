【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略　免費自創角色各豪華聲優

《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫除了一眾原創角色及故事角色，今集亦都有自創個人角色「My Character」功能，免費之餘又能用知名聲優：

G GEN CROSS RAYS 遊戲一開始已經有一堆 GGEN 系列常見的原創角色，而想自己做「主角」，亦可以於編制頁的「管理角色」＞「建立個人角色」來自創。與上集一樣自創角色的能力值是超級平均，戰力沒有很突出但也不會很差，而且喜歡的話今集都可以付錢培育。另一方面今集的「派遣任務」經常要派走兩個隊伍來賺錢，而自創角色就可以免費的幫忙填補空缺。

可免費自創角色，缺人時也可輕鬆組出3隊派遣成員

自創角色能力超平均，不過都可以加以培育

自創角色時除了選擇性別及外觀之外還有兩大重點，第一是出生年月日及血型，會影響將學習的四種角色技能。

出生及血型會影響角色將學會的四項技能（精神指令），執筆時遊戲剛推出，資料還需稍後補完

而第二就是聲優的選擇，以下就列出全部語音選擇的所屬聲優及其部份作品：

男聲優：

Male 01：Kengo Kawanishi 河西健吾

Gundam 鐵孤的三日月

Male 02：Gakuto Kajiwara 梶原岳人

炎炎消防隊的森羅日下部

Male 03：Natsuki Hanae 花江夏樹

鬼滅之刃的炭治郎、尼爾的 9s

Male 04：Makoto Furukawa 古川慎

一拳超人

Male 05：Ryuichi Kijima 木島隆一

噬神者的空木蓮華

Male 06：Takahiro Sakurai 櫻井孝宏

絕大部份師哥角色... FF7 Cloud、Code Geass 朱雀、Fate 梅林

Male 07：Tomoaki Maeno 前野智昭

歌之王子的卡繆、圖書館戰爭的堂上篤

Male 08：Kohsuke Toriumi 鳥海浩輔

薄櫻鬼的齋藤一、刀劍亂舞的三日月宗近、Tale of Versperia 的尤里

Male 09：Kenji Hamada 濱田賢二

黑子的籃球的木吉鉄平、Gundam 00 的帕特利克(不死身)

Male 10：Tomokazu Seki 關智一

G Gundam 的多蒙、驚爆危機的相良宗介等，Fate的吉爾伽美什，不過今次是方言腔

Male 11：Hiroki Touchi 東地宏樹

Gundam 00 的雷瑟 (GN-Arms)

Male 12：Hiroki Takahashi 高橋廣樹

全職獵人的西索、校園迷糊大王的播磨拳兒等

Male 13：Taiten Kusunoki 楠大典

網球王子的真田弦一郎、炎炎消防隊的李奧納多·班茲

Male 14：Atsushi Ono 斧篤志

Re:CREATORS的布里茨·托卡、慎重勇者的劍神

Male 15：Tusaku Yara 屋良有作

賢者之孫的梅林

Male 16：Akihisa Wakayama 若山晃久

出道尚新，時間飛船24的時夫

Male 17：Seiro Ogino 荻野晴朗

排球少年!!的溝口貞幸

Male 18：Michiya Omata 尾股未知也

新人聲優

女聲優：

Female 01：Ayaka Suwa 諏訪彩花

惡魔的謎語的東兔角、烏菈菈迷路帖的佐久

Female 02：Yurika Kubo 久保百合花

LoveLive!的小泉花陽、青春豬頭的梓川楓

Female 03：Mariko Higashiuchi 東內麻里子

落第騎士英雄譚的新宮寺黑乃

Female 04：Rikako Aida 逢田梨香子

LoveLive! Sunshine!! 的櫻內梨子、川柳少女的大月琴

Female 05：Lynn

我們真的學不來！的桐須真冬

Female 06：Yoko Hikasa 日笠陽子

K-ON!的秋山澪、戰姬絕唱的瑪麗亞、No Game No Life的克洛妮

Female 07：Fumiko Orikasa 折笠富美子

BLEACH的朽木露琪亞、銀魂的柳生九兵衛

Female 08：Ayumi Tsunematsu 恆松步

Gundam 00 的瑪莉娜

Female 09：Yumi Uchiyama 內山夕實

A頻道的天王寺渚、偽戀的宮本琉璃

Female 10：Haruna Ikezawa 池澤春菜

拳皇的麻宮雅典娜、Keroro軍曹的西澤桃華，池澤不是花澤

Female 11：Rie Tanaka 田中理惠

Gundam Seed 的拉克絲、薔薇少女的水銀燈、GBF的JK...

Female 12：Kikuko Inoue 井上喜久子

拜託了老師的風見瑞穗、CLANNAD的古河早苗、工作細胞的巨噬細胞

Female 13：Mitsuki Saiga 齋賀光希

天元突破的羅修

Female 14：Atsuko Tanaka 田中敦子

攻殼機動隊的草薙素子、機戰OG的薇蕾塔

Female 15：Chiwa Saito 齋藤千和

Keroro軍曹的日向夏美、化物語的戰場原黑儀、Fate的克洛伊及玉藻前

Female 16：Natsumi Fujiwara 藤原夏海

少年女僕的小宮千尋

Female 17：Yuuki Kuwahara 桑原由氣

小林家的女僕龍的托爾

Female 18：Yurina Watanabe 渡辺 優里奈

搖曳莊的幽奈小姐的羽良嶋累