魔神英雄傳 七魂之龍神丸來春啟播 3輯舊作繁中字版YouTube免費睇

預計《魔神英雄傳 七魂之龍神丸》將會是類似《機動戰士高達Build Divers Re:Rise》那種只限YouTube頻道播出，專門用來推銷新玩具的廣告片。

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雖然筆者這樣寫得好像很不吸引，但如果講你知，由即日開始日本BANDAI Sprits 的YouTube Channel 有《魔神英雄傳》及《魔神2》、《超魔神英雄傳》動畫免費任睇；由頭重溫一次，或者可炒熱我們對《魔神》的熱情？

《魔神英雄傳》3部曲簡介

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3輯《魔神英雄傳》舊作並非一次過全部上架，現時BANDAI 每個星期五正午12時增添1集，一直至2020年春季左右落架。問題是，《魔神英雄傳》第1輯共45集、第2輯共46集，《超魔神》更有51集（合共142集），如果每星期上一集，豈非要3年才播畢？所以筆者仍未搞清楚BANDAI之後會作何安排，只能多點上BANDAI Sprits YouTube Channel留意更新了。

香港人當然想看廣東話配音，但暫時香港並沒有BANDAI Sprits YouTube Channel，好在一系列《魔神英雄傳》卡通，設有YouTube自動生成的繁中字幕，雖然聽不到「係機會啦啦！飛雲！」但可以免費看正版，豈有不支持的道理？