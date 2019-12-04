BioHazard RE:3 Resident Evil 3 RE 生化危機3 PSN封面圖流出

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【生化危機3 / 惡靈古堡3 重製版】CAPCOM年初推出BioHazard / Resident Evil第二集重製版後，盛傳明年初亦會食髓知味照樣推出《BioHazard RE:3 / バイオハザード RE:3》（Resident Evil 3 RE）第三集重製版，日前有網民發現於日本PlayStation Network（PSN）中意外流出遊戲的下載版封面圖片，並確定一眾主角的人設！

據監察全球PlayStation Network（PSN）下載版銷售數量的網站 playstat ，同時亦在PSN更新的下載內容；有Twitter用戶 @Nibellion 於gamstat中發現，CAPCOM喪屍動作遊戲、3款待望作品：《BioHazard RE:3》（日版）、《Resident Evil 3 RE》（歐美版）生化危機3重製系列出現於新增遊戲封面圖中，從中可確定包括Jill Valentine、Carlos Oliveira及BOSS級敵人Nemesis的最終人設。同時繼年初推出RE:2 Z Version、2020年已公布的《BioHazard 7》後，在生化危機3重製計劃中亦有推出《BioHazard RE:3 Z version》，提供原汁原味、18歲以上玩家才能購入的CERO Z版。

Nibel的Twitter中發現playstat中出現的Biohazard RE：3的封面圖案

《BioHazard RE:3》為CAPCOM經典喪屍遊戲《BioHazard 3：Last Escape》的重製版本，動作元素比上集更多，將會採用更多Racoon City場景，推出日預定為2020年內。以下為Spawn Wave於Youtube上講述有關《BioHazard RE:3》傳聞。

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