【瑪利歐任劍揮】《Super Mario Maker 2》更新 薩爾達上身變林克

任天堂宣布，現正於 Nintendo Switch 上好評發售中的《超級瑪利歐創作家 2》（Super Mario Maker 2 / スーパーマリオメーカー 2）即將於 12 月 5 日推出大型免費更新，在這次的更新內容中，最令玩家期待的就是可以取得「大師之劍」化身為《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）的林克（Link）在瑪利歐的世界中闖關啦！

想要在遊戲內從瑪利歐變身為林克就需要獲得強化道具「大師之劍」，不只是外觀上的改變，就連攻擊的方法都會與林克一樣，揮舞著劍擊退敵人、遇到攻擊就舉盾防禦，其他像是衝刺、向下突刺等林克熟悉的動作都會在遊戲內忠實呈現，彷彿真的變成傳說中的勇者在瑪利歐的世界中冒險想必讓不少玩家躍躍欲試了吧。

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此外也追加了全新的敵人&機關，以及與世界各地的玩家爭奪最速王的競賽模式「哈庫計時賽」（ハックンタイムアタック），將於版本更新時同步追加此模式專用的特別關卡，競爭對手們會化為鬼影「哈庫」與玩家一同闖關，收集過關後獲得的印章可以得到特別的 Mii 服裝，高手們更能在一定期間內得到證明實力的星星，想證明自己才是最快通關的達人就不要錯過這個與全世界高手競爭的特別模式喔！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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