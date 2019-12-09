FF最新手遊《FFBE幻影戰爭》日本大受好評　國際版2020年推出預定

【FFBE 幻影戰爭 War of the Visions 手遊】由 SQUARE ENIX 與 gumi 合作開發，現正於日本 Android／iOS 雙平台獲得玩家好評的戰略 RPG 遊戲《FFBE 幻影戰爭 War of the Visions》（WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争，以下簡稱幻影戰爭），於 gumi 本期的決算說明書中提及海外版的推出時間預計會在 2020 年內。

《FFBE 幻影戰爭》為一款以官方之前在手機上推出的系列作《FFBE》（FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS）世界觀為舞台，搭載《FFT（FF 戰略版）》那樣的戰棋式 SRPG 策略玩法，讓玩家們在這片大陸上，展開一場被後世稱為「幻影戰爭」，攸關大陸霸權的壯闊戰役。

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遊戲於 11 月 14 日在日本正式推出後好評不斷，還未滿一個月就突破 500 萬下載人次，日後也將與《FF》系列經典戰略遊戲《Final Fantasy 戰略版》推出合作活動，關於海外版的發展情況在本次的決算說明書上被提及，至於推出地區、語言版本以及正式上線時間就有待官方後續公開了。

《FFBE 幻影戰爭 War of the Visions》於 gumi 本期的決算說明書中提及海外版的推出時間預計會在 2020 年內（gamebase提供）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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