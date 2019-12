FF最新手遊《FFBE幻影戰爭》日本大受好評　國際版2020年推出預定

【FFBE 幻影戰爭 War of the Visions 手遊】由 SQUARE ENIX 與 gumi 合作開發,現正於日本 Android/iOS 雙平台獲得玩家好評的戰略 RPG 遊戲《FFBE 幻影戰爭 War of the Visions》(WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争,以下簡稱幻影戰爭),於 gumi 本期的決算說明書中提及海外版的推出時間預計會在 2020 年內。