Commodore 64復刻機THEC64全球最暢銷主機　高清還原64隻中古遊戲

【Retro Game 中古遊戲 懷舊主機復刻 Commodore 64】康懋達64（Commodore 64）又稱C64，首批於1982年面世，被健力士世界紀錄中列為所有時間最暢銷的單一電腦型號， 估計銷量在1000至1700萬部之間。這部在80年代初至90年初中深受玩家歡迎的經典電腦，現在再推出復刻版。

Commodore 64在80年代長期主導低階電腦市場。83至86年，C64在美國市場佔有率為30%至40%，每年銷售量約200萬部，遠超IBM PC compatible、Apple和Atari 8-bit家庭電腦。同其他早期系統如Apple II同Atari 800相比，C64有更卓越的聲音和圖形規格，以及多色精靈和更進階的聲音處理器，打機表現不俗。

Retro 懷舊經典遊戲主機復刻潮都興了好幾年。其實去年Commodore 64都推出過迷你版，不過就有中古Game迷不太收貨。而今年Retro Games宣布推出原體積的版本「THEC64」配備全尺寸鍵盤和新版遊戲搖桿（點擊放大圖片細睇）：

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THEC64的全尺寸工作鍵盤，或能吸引懷舊PC的愛好者。能夠透過多磁盤兼容性（multi-disk compatibility）加入自家開發的程式。經典模式將同時具有C64和Vic-20模式，並支援50 / 60Hz 720p HD輸出至任何具有HDMI功能的螢幕或電視。此外，新版操縱桿現在具有微型開關，通過USB連接，以增強遊戲性。

遊戲輪播模式，預載64款中古遊戲，可以一插即玩。遊戲進度和檔案更可儲存於USB手指。（點擊放大圖片細睇）：