End of Eternity EOE永恆的終焉限定版開箱 滄海遺珠佳作不玩可惜

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【EOE End of Eternity 限定版開箱】喜愛日系RPG的朋友可能會聽過當年一隻叫《End of Eternity》（歐美版名Resonance of Fate）的遊戲，去年末推出了高清版，而最近PS4中文版亦已上市，以下為大家送上簡單開箱文。

End of Eternity，中譯永恆的終焉（歐美版名為Resonance of Fate，但遊戲本身沒有分別，類似Biohazard和Resident Evil的關係），是Tri-Ace開發的PS3角色扮演遊戲，在2010年1月推出，算起來已差不多是10年的作品了。

對很多人（包括筆者）來說最大特徵還是女主角リーンベル （Leanne）超可愛

4K高清化移植至PS4及Steam版其實在去年（2018）末已推出，惟當時只得英文和日文，而今次就是正式代理PS4香港中文版，在攻略和觀賞劇情對話時更好理解。有平裝及限定兩個版本，限定版除了有特別的紙盒外，還附送戰鬥原聲音樂集、美術集、眼鏡布，以及PS4用原創主題及個人造型的下載Code。

小巧但精美的美術集：

戰鬥音樂選曲原聲碟：

非常精美的眼鏡布，但怎麼捨得拿出來用QQ

End of Eternity，Tri-Ace最後良心

在PS3年代不論畫面、音樂和戰鬥系統都屬日系遊戲的頂尖之作；除了日系RPG經典的俊男美女人設及Cyberpunk世界觀設定夠吸引外，最特別是其戰鬥系統，融合了半即時PRG、SLG以及少量射擊和動作操作，真正新奇又好玩。

戰鬥系統可以說有少許像「戰場女武神」，不過有更多RPG成份和動作演出。圖片取自Steam版商店頁面所以是日文。

如果是有玩過當年PS3版，現在再來玩高清版會十分感動：不起格的人物和畫面！清晰的背景！戰鬥中超流暢的側手翻、跳躍、吳宇森式雙槍射擊動作！有玩過PS3的玩家（如我）感動得老淚縱橫。

每條街道的街景都做得相當細緻，齒輪等都是活動的會轉動，其實都當年PS3版已有的，只是當時畫面輸出有限不太有感覺。

+8
+7
+6

另外值得一提遊戲的音樂也十分出色，由日本遊戲音樂大師田中公平及Tri-Ace御用音樂人櫻庭統聯手打造，當年的原聲碟足足有6隻CD。要說遊戲美中不足的地方就是劇情方面比較含糊，另外也有不少伏線和謎團未有收回，但目前也沒有推出續集的計劃，可能永遠無法得知了。

雖然今次只是單純的高清化移植，並未有追加新內容，但是遊戲本身的內容量已經相當豐富了，如果想全破再打完隱藏迷宮，隨便玩個100個小時也不是問題。最後就是上面提到的其實故事還有很多發揮空間，希望有機會玩到續集吧。如果今次4K版賣得好的話，讓SEGA出錢來做續作也不是完全沒可能...?嘛總之真是一款很不錯的日系遊戲，如果打完了劍盾和魔物獵人，想找一些遊戲在聖誕期間玩的話，這款是不錯的選擇（而且遊戲裡還有一段聖誕劇情哦）！

日本 Tokyu Hands 賣器官？超可愛另類鑰匙扣爆紅！連精子都有？
FF最新手遊《FFBE幻影戰爭》日本大受好評　國際版2020年推出預定
久米田康志《隱瞞之事》動畫版2020首播　充滿愛與歡笑的家庭喜劇
【GGEN CROSS RAYS 攻略】高達 G世代 火線縱橫 後期10大精選機體
天宮櫻／真宮寺櫻新舊交替　《櫻大戰》系列七大經典回顧
Riot Games開發全新品牌Riot Forge　進一步擴展《英雄聯盟》宇宙
《鬼滅之刃》《天氣之子》上榜　日本Yahoo公布2019搜尋大賞得主
【MHW ICEBORNE攻略】獄狼龍武器、防具性能評測
【MHW ICEBORNE攻略】獄狼龍、歷戰獄狼龍出現條件及打法攻略
【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫 限制解除高達巴巴托司入手法
《福音戰士》前製作公司GAINAX　50歲社長涉猥褻女聲優被捕
《Armored Core》迷空歡喜一場　新圖並非新作小倉康敬為誤解道歉
《Rune 2》開發團隊解散棄Game餘波未了　發行商索償一億美元
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。