End of Eternity EOE永恆的終焉限定版開箱 滄海遺珠佳作不玩可惜

【EOE End of Eternity 限定版開箱】喜愛日系RPG的朋友可能會聽過當年一隻叫《End of Eternity》（歐美版名Resonance of Fate）的遊戲，去年末推出了高清版，而最近PS4中文版亦已上市，以下為大家送上簡單開箱文。

End of Eternity，中譯永恆的終焉（歐美版名為Resonance of Fate，但遊戲本身沒有分別，類似Biohazard和Resident Evil的關係），是Tri-Ace開發的PS3角色扮演遊戲，在2010年1月推出，算起來已差不多是10年的作品了。

對很多人（包括筆者）來說最大特徵還是女主角リーンベル （Leanne）超可愛

4K高清化移植至PS4及Steam版其實在去年（2018）末已推出，惟當時只得英文和日文，而今次就是正式代理PS4香港中文版，在攻略和觀賞劇情對話時更好理解。有平裝及限定兩個版本，限定版除了有特別的紙盒外，還附送戰鬥原聲音樂集、美術集、眼鏡布，以及PS4用原創主題及個人造型的下載Code。

小巧但精美的美術集：

戰鬥音樂選曲原聲碟：

非常精美的眼鏡布，但怎麼捨得拿出來用QQ

End of Eternity，Tri-Ace最後良心

在PS3年代不論畫面、音樂和戰鬥系統都屬日系遊戲的頂尖之作；除了日系RPG經典的俊男美女人設及Cyberpunk世界觀設定夠吸引外，最特別是其戰鬥系統，融合了半即時PRG、SLG以及少量射擊和動作操作，真正新奇又好玩。

戰鬥系統可以說有少許像「戰場女武神」，不過有更多RPG成份和動作演出。圖片取自Steam版商店頁面所以是日文。

如果是有玩過當年PS3版，現在再來玩高清版會十分感動：不起格的人物和畫面！清晰的背景！戰鬥中超流暢的側手翻、跳躍、吳宇森式雙槍射擊動作！有玩過PS3的玩家（如我）感動得老淚縱橫。

每條街道的街景都做得相當細緻，齒輪等都是活動的會轉動，其實都當年PS3版已有的，只是當時畫面輸出有限不太有感覺。

+ 8 + 7 + 6

另外值得一提遊戲的音樂也十分出色，由日本遊戲音樂大師田中公平及Tri-Ace御用音樂人櫻庭統聯手打造，當年的原聲碟足足有6隻CD。要說遊戲美中不足的地方就是劇情方面比較含糊，另外也有不少伏線和謎團未有收回，但目前也沒有推出續集的計劃，可能永遠無法得知了。

雖然今次只是單純的高清化移植，並未有追加新內容，但是遊戲本身的內容量已經相當豐富了，如果想全破再打完隱藏迷宮，隨便玩個100個小時也不是問題。最後就是上面提到的其實故事還有很多發揮空間，希望有機會玩到續集吧。如果今次4K版賣得好的話，讓SEGA出錢來做續作也不是完全沒可能...?嘛總之真是一款很不錯的日系遊戲，如果打完了劍盾和魔物獵人，想找一些遊戲在聖誕期間玩的話，這款是不錯的選擇（而且遊戲裡還有一段聖誕劇情哦）！