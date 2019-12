End of Eternity EOE永恆的終焉限定版開箱 滄海遺珠佳作不玩可惜

【EOE End of Eternity 限定版開箱】喜愛日系RPG的朋友可能會聽過當年一隻叫《End of Eternity》(歐美版名Resonance of Fate)的遊戲,去年末推出了高清版,而最近PS4中文版亦已上市,以下為大家送上簡單開箱文。