第七代iPad（iPad 2019）用後感：性價比續航力俱高睇片打機夠爽

除了iPhone外，在蘋果產品中擁有特別高性價比的iPad亦是不少人關注的對像，筆者最近兩三個月都在使用最新的第七代iPad（iPad 2019 / 10.2吋iPad），以下為大家送上使用報告和感想。

首先簡單介紹一下筆者使用iPad的習慣：

在換成iPad 2019之前，筆者長期使用Wi-Fi版的iPad Air2（對就是那麼舊）。因為筆者的手機是效能很差的低階智能手機，因此基本上除了通話和Ｗhatsapp（目前仍然沒有官方的iPad Whatsapp應用程式）之外，基本上筆者都把手機當成Wi-Fi蛋放Wi-Fi給iPad，不論上Facebook、看Twitter、用Line、上網還是打機，全都在iPad上完成，最狂的時期每日螢幕使用時間超過8小時...

現在的screen time則是2~3小時左右，主要都是玩崩壞和Line。

重量、大小和手感

如果不加蘋果官方的智慧型摺套連鍵盤的話，其實iPad 2019和iPad Air 2的重量所差甚少（Wi-Fi版Air 2 437克，iPad 2019則為483克），雖然是拿上手可以感覺到有分別的程度，但也不算太明顯。加上iPad用家都甚少「裸跑」而是會加上保護套使用，如是者厚度和重量差距就更不明顯了。第七代iPad拿上手的整體感覺頗舒適、不會太重，即時長時間拿在手上以至雙手捧著看電影（單手當然不行了）也不會覺得累。

但以上是只使用保護套的情況，若使用官方的智慧型摺套連鍵盤（亦即筆者正使用的組合），就真的頗為「墜手」，拿上手時間比較久就會開始覺得累；而且有因為鍵盤和外套本身有一定重量的關係，發生過（不止一次）磁石力道不夠而使得整個摺套從iPad本體脫落掉到地上的情況（當然也一定程度是因為我開蓋的動作比較粗暴啦）...

其實磁石的力道足夠秤起摺套連鍵盤有餘，但如果「開蓋」時用力過大、磁石接合位又向下的話，就有可能整個摺套「fing」走。

遊戲體驗

可能因為筆者長期使用已經落伍的Air 2，iPad 2019的機能已令我十分滿意：玩3D動作遊戲《崩壞3rd》，就算畫面特效全開，大部份時間都能維持60FPS；除了少數時候因為敵人數量或特效太多會稍為掉幀或窒機外，整體表現都非常出色。而且因為有10.2吋大屏幕的關係，打起機來當然是更加爽；如果不是玩《崩壞3rd》這種效能要求較高的3D動作遊戲，而是玩《碧藍航線》或《World Flipper》等2D遊戲的話，就更加遊刃有餘，全程完美流暢體驗。不過考慮到iPad的重量是一定是雙手拿著遊戲，如果是玩一些設計來單手、垂直玩的遊戲，就未必太過適合。

+ 6 + 5 + 4

續航力

iPad的續航力向來優秀，而iPad 2019亦繼承此優良傳統，除非筆者打很長時間的《崩壞3rd》，否則只需隔天充電。筆者沒有特意進行「放電測試」，但簡單統計過，在螢幕光亮度4成、喇叭音量4成下播放預先下載好的電影，連續播放3小時半後亦只耗用了15%左右的電量，若簡易換算的話就是續航可長達20小時了。當然實際續航沒那麼久，但可以說不用擔心電量的問題。

智能鍵盤可應付工作需要 惟仍難以完全取代notebook

若單純以產品性能而論，蘋果官方的智慧型鍵盤是相當好用：體積小重量輕，按鍵手感也不錯，更重要是不需另行充電和pairing，只要接上iPad馬上就能使用，將iPad搖身一變成帶鍵盤的打字工具。接上鍵盤之後可使用速成和倉頡等輸入法，最重要是不再需要觸屏而是可用鍵盤的數字來選字，雖然是用iOS的速成排列和Windows版有所不同，但仍然要比以觸屏方式輸入快得多了。

如果只是要做一些簡報、或是工作上時常需要做速記等，iPad加鍵盤這個組合就非常方便了，配合Google Doc等工具使用便能將iPad變成一個可攜性極高的文書站。自從iPadOS 13推出之後，iPad追加了很多類近手提電腦的功能，如支援滑鼠（始終以前未能支援滑鼠時，想使用spreadsheet等工具是各種笨拙，有滑鼠就方便多了）。現在的iPad已能集文書、剪片、外接USB等如一身，無疑是和手提電腦的功能十分接近了。

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但始終iPad OS的檔案管理不如Windows或Macbook的檔案總管方便，而更重要的一點是，若要買第七代iPad加上蘋果官方的智能鍵盤、保護套再加上Apple Magic Mouse，總計要近5000港元；而今時今日這個價錢已可買到i7處理器、帶SSD及獨立顯示卡的中階手提電腦了。純以性價比考慮，特意以5000元買「iPad全餐」來取代手提電腦未必是個特別吸引的選擇。

若果單純是想買一部iPad作娛樂用途，那麼iPad 2019毫無疑問是目前性價比最高的選擇，只要你能習慣iPad的重量（而其實iPad 2019在平板之中已經是很輕的了）和需要雙手操作，就絕對是物超所值之選。

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