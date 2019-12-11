Google 2019 十大熱爆遊戲攻略搜尋　手遊壓隻狼﹑生化危機2 奪冠

Google 2019 搜尋榜終於出爐，宅民黨當然要為大家回顧這一年有什麼遊戲打進 Google 搜尋榜，玩家也可以當作一個參考，看看有那一款熱門搜尋的遊戲原來自己沒有玩過。Google 今年在遊戲方面改了玩法，不是熱門搜尋的遊戲，而是熱門搜尋的遊戲攻略。越多人搜尋攻略的遊戲，也可以反映出越多人遊玩，但同時也可以了解到遊戲的設計和難度，需要在網上找攻略過關。

第十位：《路易吉洋樓 3》（LUIGI'S MANSION 3）

今年路易吉踢走馬利歐，成功上榜。《路易吉洋樓 3》以另類的捉鬼動作解迷吸引到各年齡層和性別的玩家。新增 4 人合作/8 人對戰，更成為 2019 年 Nintendo Switch 的高人氣合作遊戲。

第十位：《路易吉洋樓 3》（LUIGI'S MANSION 3）

《路易吉洋樓 3》攻略（按此進入）

第九位：《聖鬥士星矢：覺醒》

第九位：《聖鬥士星矢：覺醒》

騰訊近年獲得大量日本人氣動漫 IP 授權，推出多隻動漫主題手機遊戲，打上第九位熱門搜尋的遊戲攻略，就是由車田正敬授權的《聖鬥士星矢：覺醒》。30 年經典作品《聖鬥士星矢》，遊戲更力邀日本頂級的聲優加持，當然吸引到不少老粉絲支持。

第八位：《Brain Out – 囧才大考驗》

第八位：《Brain Out – 囧才大考驗》

同樣是手機遊戲，不過這一隻上榜的原因更易令人明白。《Brain Out – 囧才大考驗》以搞怪無厘頭的題目，考玩家的幻想力和創意，如其中一題要玩家數頭髮，其實是要先將角色的假髮除下來，就能一目了然只有三條頭髮等。玩家必須打破常規思考，過關時的樂趣和滿足感極大。沒有時間限制，又可以和朋友分享有趣題目，作為休閒遊戲在乘車時玩上兩關消磨時間認真不錯。

第七位：《全境封鎖 2》（Tom Clancy's The Division 2）

第七位：《全境封鎖 2》（Tom Clancy's The Division 2）

自 2018 年 E3 公開後，《Division 2》就成為了 FPS 玩家的重點關注作品。《Division 2》調整了暗區的公平性後，玩家獲勝的關鍵取決於玩家的能力，而不是累積大量強力武器，解決上一代對新手不友善的系統。同時，加入「遭遇戰」和「支配戰」的 PVP 玩法，提升了線上遊玩的體驗，令《Division 2》成為單機和線上遊玩兼備的出色 FPS 作品。

《Division 2》攻略專頁（按此進入）

第六位：《哆啦A夢牧場物語》

第六位：《哆啦A夢牧場物語》

有玩過《牧場物語》系列的玩家，應該都會明白到這隻遊戲是多麼需要攻略輔助，各種「快速賺錢」﹑「快速種植」﹑「道具獲取」都要透過攻略了解。而今年的《哆啦A夢牧場物語》更加入了很多哆啦A夢元素，想幫大雄轉職做出色的農夫，當然要收集哆啦A夢的法寶。眾多攻略中，教大家如何迫大雄做「黑工」賺錢最廣為流傳，可惜遊戲商不想見到玩家迫大雄 24 小時工作，更新後不能再使用這招「裡技」。

《哆啦A夢牧場物語》攻略（按此進入）

Google 2019熱搜榜：最HIT香港網絡潮語出爐 「連登」成最爆話題（按此前往）

第五位：BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版／惡靈古堡2）

第五位：BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版／惡靈古堡2）

作為今年 GOTY 入圍最後六強的作品，《BioHazard RE:2》算是筆者在 2019 年頭三喜愛的主機遊戲。《BioHazard RE:2》完美詮釋了「重製」的意思，畫面﹑動作的提升，令當年的《BioHazard 2》再提升了一個層次。《BioHazard RE:2》的解迷和隱藏要求極多，不看攻略的話很容易就會忽略當中細節。爆機後的 DLC 故事，能讓玩家挑戰時間外，更補圓了主線人物的背景故事，筆者私心希望《BioHazard RE:2》在「The Game Awards 2019」能夠獲獎

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此進入）

第四位：《寶可夢大師》（Pokemon Master）

第四位：《寶可夢大師》（Pokemon Master）

繼《Pokemon GO》後，另一隻 Pokemon 主題的大熱作品。遊戲剛推出時成一時熱話，但由於玩法過份「農」，以及玩家不能幫 Pokemon 配招，令玩家人數流失極快。不過，遊戲商好似看到玩家的投訴，近期有改善的情況，Pokemon 的推出時間也更緊密，12 月尾更會推出「超夢夢」，看來是想拼最後拉攏玩家回鍋的機會。

Pokemon Master 攻略專頁（按此進入）

第三位：《隻狼：暗影雙死》

第三位：《隻狼：暗影雙死》

同樣入選 GOTY 最後六強，由「From Software」出品的《隻狼：暗影雙死》，可說是背負《Dark Souls》和《Bloodborne》的壓力推出市埸，而「From Software」也沒有辜負玩家的期望，成功打造出不下於前輩的作品，延續了以高難度和死鬥感十足的遊戲風格。每隻 Boss 都極具特色和難度，不看攻略打的話，可能卡足十次都仍未過得了關。

《隻狼：暗影雙死》攻略專頁（按此進入）

第二位：《牧場物語 重聚礦石鎮》

第二位：《牧場物語 重聚礦石鎮》

又一隻《牧場物語》系列遊戲上榜，而且是重製版的遊戲，沒想到香港玩家仍對《牧場物語》有如此大興趣。筆者當年玩《牧場物語 重聚礦石鎮》也是看住攻略遊玩，特別是如果「追女仔」這個部分。

《牧場物語 重聚礦石鎮》攻略（按此進入）

第一位：《明日之後》

第一位：《明日之後》

終於來到第一位，由網易推出的《明日之後》力壓多隻主機大作，成為「Google 2019 十大熱爆遊戲攻略搜尋」的第一位。作為一隻 MMORPG 手遊，《明日之後》有很多需要玩家自行發掘和探索的地方。和一般的 auto 手遊不同。《明日之後》玩法貼近電腦上的線上遊戲，玩家可以掌控的事情也有很多，新手剛進入遊戲可能會有點不知所措。手機遊戲在網上找攻略也成為了主流，其中也包括和網上討論遊戲玩法﹑交流心得等，手機遊戲也逐漸成為遊戲平台的重心。

最後重溫十大Google搜尋遊戲（點下圖放大）

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Google 2019 十大熱爆遊戲攻略搜尋（官方圖片）

還有其他Google 2019熱搜榜名單（點下圖放大）