《Surgeon Simulator 2》續作繼續黑色幽默　四人模擬醫生做手術

推出不少模擬遊戲的知名遊戲開發商 Bossa Studios 於本屆「The Game Awards 2019」遊戲大賞中公開人氣模擬遊戲《模擬外科醫生》（Surgeon Simulator）的正統續作《Surgeon Simulator 2》首波宣傳影片，預計 2020 年在 PC （Epic Games Store）上推出。

充滿黑色幽默的《Surgeon Simulator》從 2013 年推出以來廣受玩家好評，玩家扮演裝備簡陋、自稱是外科醫生的奈傑爾．布魯克，為外星人、機械槍手，甚至是美國總統進行手術，魔鬼般的操作以及華麗又血腥的手術場面加上詼諧搞笑的內容抓住了不少玩家的心，更推出過 VR 版讓玩家身歷其境感受在手術室裡的緊張刺激感。

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本次公開的影片當中可以看到外科醫生將增加到四人之多，大家要一起同心協力執行困難的手術，而在閒暇之餘還能在保齡球場玩耍？官方網站也於本日正式公開，感興趣的玩家可以持續追蹤後續報導或到官網進行註冊來獲得更多消息喔。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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